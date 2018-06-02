ASO ‘özel çocuklar’a kapılarını açtı

Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezinde düzenlenen kermese, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu, ASO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, okula adını veren Ulusoy Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ulusoy, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fikret Yılmaz, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrenciler ve velileri katıldı.

ASO Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi sanayicilerin ilgi gösterdiği kermes, öğrencilerin hazırladığı ve büyük alkış toplayan halk oyunları gösterisi ile açıldı. Kermeste sergilenen çeşitli süs eşyaları ve tablolar ASO Meclis üyesi sanayiciler tarafından satın alındı ve elde edilen gelir Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’ne bağışlandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir kermeste sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Toplumda engelli bireylere karşı duyarlılığın gelişmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Özdebir, "Sait Ulusoy gibi hayırsever iş adamlarının da bu çocukların toplumsal yaşama katılabilmesi için eğitim alması gereken okulların yapımına ve yürütülmesine katkı sağlayarak yaptığı fedakarlık büyük bir takdiri hak ediyor. Sait Bey sadece bu okulu yapmakla kalmadı, yapımından itibaren de her türlü sorunuyla bizzat ilgilendi. İmkanı olan tüm sanayicilerimizin bu tür katkıları sağlayarak devlete destek olmaları lazım" dedi.

Özdebir, ASO olarak hem özel çocuklara, hem de tüm engelli bireylerin sosyal yaşama katılımları konusundaki projelere destek olmaya, katkı vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kermesin sonunda okul öğrencilerinden Hatice Ataman ve Murat Yıldırım kendi hazırladıkları tabloyu ASO Başkanı Özdebir’e hediye etti.