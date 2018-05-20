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20 Mayıs 2018 14:58

ASO Teknik Koleji öğrencilerinden resim sergisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji öğrencileri, karma resim sergisi düzenledi.

ASO Teknik Koleji öğrencilerinden resim sergisi

20 Mayıs 2018 14:58


ASO Kültür Merkezi’nde Gençlik Haftası nedeniyle ASO Teknik Koleji 9. sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma resim sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılışına ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ASO Teknik Koleji öğrencileri ve çok sayıda sanayici katıldı. Serginin açılışında konuşan ASO Başkanı Özdebir, ASO Teknik Kolejinde eğitim alan öğrencilerin aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerde de kendilerini geliştirmeye devam ettiğini belitti. Özdebir, daha sonra sergideki resimleri tek tek inceleyerek, öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.


ASO Teknik Koleji 9. sınıf öğrencilerinin özgün çalışmalarının yer aldığı, 72 adet tablo ve öğrencilerin yapmış olduğu çeşitli maket çalışmalarından oluşan karma sergi, 31 Mayıs tarihine kadar ASO Kültür Merkezi’nde açık olacak. Sergiden elde edilen gelir ise tüm öğrencilerin burslu olduğu okulun masraflarını üstlenen ASO Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.




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