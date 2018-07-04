ASO Teknik Koleji’nde 3. dönem mezunları diplomalarını aldı

Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ASO Teknik Koleji’nde üçüncü dönem mezunları da düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

ASO 1. OSB’de düzenlenen mezuniyet töreni, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Eğitim Kurulu Üyeleri, sanayiciler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, mezun olan öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönüm noktasına geldiklerini belirterek, üniversite sınavlarında çok başarılı olacaklarına inandığını söyledi. ASO Teknik Koleji’nin kurulması aşamasında “Asıl Olan Eğitim” sloganını benimsediklerini ifade eden Özdebir, "Sizler iyi bir eğitim aldınız. Sadece bilgi yetmiyor. İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında ne bildiğiniz değil, bildiklerinizle neler başarabildiğiniz önemli. Erciyes üniversitesini kazanan ilk mezunlarımız burada almış oldukları CNC dersleriyle daha üniversitenin ilk yılında fabrikalara Cad/Cam programları yaparak 100 TL yevmiye ile iş buldular. Üniversite ikiye geçtiklerinde ise teknoparktan yer kiralayıp fabrikalara otomasyon sistemleri yaptılar. İşte biz tam da bunu istiyoruz. Sizlerin kendinize olan güveninizin çok yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü iyi bir eğitim aldınız iyi beceriler kazandınız bu becerilerinizi bir an evvel ülkeye, millete ve kendinize faydalı hale getirmenizi istiyoruz" diye konuştu.

125 öğrencinin diplomasını aldığı törende, mezunlar adına konuşan okul birincisi Mehmet Talha Altındaş da hayatlarındaki önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını dile getirdi. Törende, okul birincisi Mehmet Talha Altındaş, ikinci Burak Tunç ve üçüncü Enes Boz’a diplomaları ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Eğitim Kurulu üyeleri tarafından verildi. Tören, diplomaların dağıtılması ve keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.