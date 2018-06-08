ASO Teknik Koleji’nde karne heyecanı

Karne töreninde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene Özdebir’in yanı sıra, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, eğitim kurulu üyeleri, bölgede yer alan sanayiciler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Karne töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, hayallerinin Türkiye’yi geleceğe taşıyacak nesilleri donanımlı şekilde yetiştirmek olduğunu belirtti. ASO Teknik Koleji ile bu hayalin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım attıklarını söyleyen Özdebir, ’’Okul sadece matematik ve fizik derslerinden ibaret değil. Hayatta asıl olan sosyal ilişkiler ve insanların birbirleriyle kurmuş oldukları bağlardır. Bunlar sizlere hayat boyu yoldaşlık edecek. Bu noktada yapmış olduğunuz sosyal etkinliklerinizi takdirle izliyorum. Hepiniz uzun bir maraton koştunuz. Bu eğitim ve öğretim yılında almış olduğunuz takdir, teşekkür ve onur ödülleri bizleri son derece gururlandırdı. Tatili hak ettiniz. Tatil yaparken de kendinize fırsat yaratın ve bol bol kitap okuyun. Okuduğunuz kitaplarda hayata dair mutlaka öğreneceğiniz şeyler olacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın. Bardağın hep boş tarafını görüyoruz. Bugün ülkemizin yaşamış olduğu siyasi gerginliklere ve iş hayatında yaşanan sorunlara baktığımızda hep olmazlardan bahsedildiğini görüyoruz. Ama nasıl olduğunu söylemiyoruz. Nasıl olduğunu söyleyebilmek için olumlu düşünmek lazım. Olumlu düşünürseniz istediğiniz hedefler gerçekleşecektir. Ülkemizde yer altı zenginliklerimiz kısıtlı. Diğer ülkeler gibi petrol çıkaramıyoruz. Bizim en önemli zenginliğimiz sizlersiniz. Bir taşı kırıp asfalt yapabilir ya da o taşı işleyerek dünyanın en güzel heykeline de dönüştürebilirsiniz. Sizler bu ülke için son derece önemli, kıymetli ve değerlisiniz. Türkiye’yi ileri götürecek insanlarsınız. Sizleri en iyi şekilde yetişmek istiyoruz" dedi.

Özdebir, Sivas’ta düzenlenen "Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları" temalı 12. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere, MAKTEK Altın Pergel 1. Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması’na katılan öğrencilere, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası’nda 1.’lik ve Masa Tenisi Turnuvası’nda 2.’lik alan öğrencilere, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası’nda 2. ve 3.’lük alan öğrencilere ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılını başarı ile tamamlayarak okul birincisi olan Mehmet Talha Altındaş’a, ikinci Burak Tunç’a ve üçüncü olan Enez Boz’a hediyelerini verdi. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ASO Teknik Koleji’ne kayıt olmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018-2019 eğitim öğretim yılı için açıklayacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre ön kayıt başvurularını yapabilecekler.