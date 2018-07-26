Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 12:15

ASO yönetimi, Bakan Kurum’u ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tebrik ziyaretinde bulundu.

ASO yönetimi, Bakan Kurum’u ziyaret etti

26 Temmuz 2018 12:15


Ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar dileyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Heyette bulunan üyeleri sektörleriyle birlikte Bakan Kurum’a tanıttı. Özdebir, ardından Ankara Sanayi Odası ve Ankara’daki OSB’lerle ilgili bilgi vererek, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şehirleşme konusunda bazı hatalar yapıldığına da dikkat çeken Özdebir, doğru planlama ve şehircilik anlayışında bir yenilik gerektiğini söyledi. Planlı sanayileşme konusunda Türkiye’nin en önemli projesinin OSB’ler olduğunu vurgulayan Özdebir, sanayi üretim alanlarının planlı bir şekilde oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Atıkların bertarafı ile ilgili çeşitli sorunlar yaşandığını da ifade eden Özdebir, bu alanda yeterli kapasite olmadığını ve bu konunun teşvik edilmesi gerektiği görüşünü savundu.


Bakan Kurum da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve odalarla işbirliği içinde bu ülkenin geleceği için birlikte çalışacaklarını söyledi. İhtiyaçları tespit edip planlı bir şekilde adım atacaklarını belirten Kurum, yön gösterildiği takdirde bakanlık olarak tüm sorunları çözme taahhüdünde bulundu. Bazı planları sadece şehirlere göre değil, ülke geneline yönelik yapmak gerektiğini de vurgulayan Kurum, bunları veriler ışığında beraber planlama önerisinde bulundu. Bakan Kurum, cari açığı azaltacak, ithalatı önleyip ülkemizdeki üretimi artıracak her türlü üretimin arkasında olacaklarını da sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç