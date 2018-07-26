ASO yönetimi, Bakan Kurum’u ziyaret etti

Ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yeni görevinde başarılar dileyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Heyette bulunan üyeleri sektörleriyle birlikte Bakan Kurum’a tanıttı. Özdebir, ardından Ankara Sanayi Odası ve Ankara’daki OSB’lerle ilgili bilgi vererek, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şehirleşme konusunda bazı hatalar yapıldığına da dikkat çeken Özdebir, doğru planlama ve şehircilik anlayışında bir yenilik gerektiğini söyledi. Planlı sanayileşme konusunda Türkiye’nin en önemli projesinin OSB’ler olduğunu vurgulayan Özdebir, sanayi üretim alanlarının planlı bir şekilde oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Atıkların bertarafı ile ilgili çeşitli sorunlar yaşandığını da ifade eden Özdebir, bu alanda yeterli kapasite olmadığını ve bu konunun teşvik edilmesi gerektiği görüşünü savundu.

Bakan Kurum da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve odalarla işbirliği içinde bu ülkenin geleceği için birlikte çalışacaklarını söyledi. İhtiyaçları tespit edip planlı bir şekilde adım atacaklarını belirten Kurum, yön gösterildiği takdirde bakanlık olarak tüm sorunları çözme taahhüdünde bulundu. Bazı planları sadece şehirlere göre değil, ülke geneline yönelik yapmak gerektiğini de vurgulayan Kurum, bunları veriler ışığında beraber planlama önerisinde bulundu. Bakan Kurum, cari açığı azaltacak, ithalatı önleyip ülkemizdeki üretimi artıracak her türlü üretimin arkasında olacaklarını da sözlerine ekledi.