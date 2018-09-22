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ASO'da Özlem Akıncı resim sergisi

Ressam Özlem Akıncı’nın yağlı boya çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisi Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi’nde açıldı.

Ressam Özlem Akıncı'nın yağlı boya çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisi Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi'nde açıldı.


ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından açılan sergiye, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Güney Afrika Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi, Uganda Büyükelçiliği Başkatibi Joseph Barigye, Kenya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nathaniel Taama, ASO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Ressam Özlem Akıncı ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Akıncı'nın eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu sergilerin sanayicinin güzel sanatlara olan ilgisini artırdığını dile getiren Özdebir, ayrıca kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini ve farklılaştığını belirtti.


ASO Kültür Merkezi'nde ay sonuna kadar açık kalacak sergide, Özlem Akıncı'nın 41 yağlı boya eseri sergilenecek.

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