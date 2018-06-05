ASO’dan engelsiz buluşma

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ramazan ayında engelli vatandaşlara yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası, dün akşam da Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamlarını sürdüren 8-50 yaş arası 200’den fazla engelli bireyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda ASO çalışanı ile Merkez Müdürü Bekir Demiryılmaz katıldı.

Uzun bir süredir ramazan ayında üyelerine iftar yemeği vermek yerine, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışan Ankara Sanayi Odası, bu çerçevede Kızılay aşevleri başta olmak üzere, dar gelirli bölgelerdeki iftar çadırlarına destek verip ayrıca gıda başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan’ın Saray’daki merkezi ziyaretinin ardından gerçekleşen iftar yemeği çok sıcak görüntülere de sahne oldu. Yemeğin ardından canlı müzik eşliğinde güzel saatler geçiren engelli bireyler mutlu bir şekilde ayrıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yemeğe katılan büyük bölümü zihinsel engelli bireylerin güzel bir akşam geçirmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir nebze olsun onlara dokunabilmek, onların mutlu olduğunu görmek inanın bizleri daha çok mutlu etti. Engelli bireylere yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz ramazan ayı ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki aylarda ASO çalışanları ile birlikte daha büyük bir buluşmada bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Yemeğin ardından Merkez Müdürü Bekir Demiryılmaz, kendi atölyelerinde engelli bireyler tarafından yapılmış bir seramik çalışmasını da ASO Başkanı Özdebir’e hediye etti.