ASO’dan Engelsiz Yaşam’a destek

Ankara Sanayi Odası (ASO) uzun süredir Ramazan ayında üyelerine iftar yemeği vermek yerine, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyor. Bu çerçevede Kızılay Aşevleri başta olmak üzere, dar gelirli bölgelerdeki iftar çadırlarına destek veren ASO, bu yıl hem Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan engelli vatandaşlara yemek verme kararı aldı, hem de bu merkezde kalan vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için yardım yaptı.

Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ASO tarafından temin edilen çeşitli ihtiyaçları, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan tarafından Saray’daki merkeze teslim edildi. Merkez Müdürü Bekir Demiryılmaz ve yöneticilerle görüşen Mete Çağlayan, iftar yemekleri yerine bu tür sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “Aldığımız bu karar üyelerimiz tarafından da çok olumlu karşılanmıştır. Bizim yaptığımız bu tür katkılara zaman zaman üyelerimiz de kendi firmaları kanalıyla destek olmaktadır. Bu yaklaşımımızın Ramazan ayının ruhuna daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu tür desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Merkez’de yer alan bazı çocuklara çeşitli hediyeler de veren Çağlayan, buradaki atölyeleri de ziyaret ederek, engelliler tarafından yapılan ürünleri inceledi. Çağlayan, ziyareti sırasında merkezde tespit ettiği bazı eksikleri de ASO üyelerine aktaracağını belirterek, onlardan da destek alma sözü verdi.