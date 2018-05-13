ASO’nun minik öğrencileri mezun oldu

ASO 1. OSB Anaokulu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını düzenlenen yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreniyle tamamladı. Mezun olan öğrencilere diplomalarını ASO Başkanı Nurettin Özdebir verdi. ASO 1. OSB’de düzenlenen mezuniyet törenine Özdebir’in yanı sıra, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ve çok sayıda veli ve minik öğrenci katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, okulun ikinci mezuniyet törenini gurur ve heyecanla yaşadıklarını dile getirdi. Çocukların burada aldıkları eğitim ve deneyimin yaşamlarının bundan sonraki sürecine de yansıyacağını dile getiren Özdebir, "İnsanlarımızda çok ciddi bir beceri eksikliği var. Yavrularımızın bu beceri eksikliğini yaşamaması ve onları geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için ince motor kaslarını geliştirecek, onlara üç boyutlu görebilmeyi, algılayabilmeyi, alet hakimiyeti sağlayabilecek becerileri kazandıracak, eğlenceli ve onlara hayatı kazandıracak bir okul hayal etmiştik. Bu hayalimizi gerçekleştirdik. Bu yavrularımız minik ahşap atölyesinde oyuncaklar yaptılar. Bu oyuncakları anne-babalarına sattılar ve para kazandılar. Sonra da yıl sonunda kitaplar geldi, büyük heyecanla ceplerinden paralarını çıkartıp kitapları satın aldılar. Bu aslında önemli bir girişimcilik eğitimi. Yani kültürel tasarım sahibi olmayı, emeğinin karşılığını alabilmeyi ve kazandığı parayı harcamayı bu yaşta öğretiyoruz. Ben ülkemizin geleceğinden yavrularımızın geleceğinden son derece ümitliyim. İnşallah geleceğin bilim adamları, mühendisleri, doktorları, siyasetçileri olacaklar. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki anaokulu öğrencileri çeşitli dans gösterileri yaparak büyükleri kendilerine hayran bıraktı.