AŞTİ’de günlük yolcu kapasitesi 150 bine ulaşırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BUGSAŞ) bünyesinde hizmet veren AŞTİ’de, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için denetimler sıklaştırıldı. Her bir noktası 77’si hareketli, 113’ü de sabit olmak üzere toplam 190 güvenlik kamerası ile aktif olarak izlenen AŞTİ’de şüpheli durumlara karşı güvenlik görevlileri de anında müdahale için hazır bekliyor. BUGSAŞ’a bağlı güvenlik personelleri gerek x-ray cihazları gerekse üst araması ile adeta kuş uçurtmuyor. Terör ve asayiş olaylarına karşı yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AŞTİ’de, "Ginger" adı verilen elektrikli devriye bisikletleri ile gezen personeller de gün boyu görev yapıyor.

Koordineli güvenlik desteği

AŞTİ’de görev yapan güvenlik görevlisinin yanı sıra emniyet güçleri de özel günlerde takviye destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de ayrı denetimler yaptığı AŞTİ’de tüm giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altında tutuluyor. BUGSAŞ Genel Müdürü Mehmet Alyüz, yolcuların tek tek x-ray cihazlarından geçirilerek kontrollerinin sağlandığı bilgisini verirken, yılın ilk 6 ayındaki denetim ve kontrol sonuçlarına ilişkin, "Ocak ayından itibaren gerçekleştirilen kontrollerde; 23 adet kaçak sigara ve alkol, 21 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Yılın ilk 6 ayında 74 adet evden kaçan ve kayıp çocuğun bulunduğu AŞTİ’de ayrıca 3 hırsız yakalanarak, emniyet görevlilerine teslim edildi. 35 kavga ve darp olayına müdahale eden AŞTİ güvenliği, çığırtkanlara da izin vermedi. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu 28 bin metrekarelik alana sahip olan AŞTİ’de, 200 personel tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları da Ramazan Bayramı öncesi hızlandırıldı. Dip köşe temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri aynı zamanda ilaçlama da yaparak, hijyeni sağlıyor" diye konuştu.

"AŞTİ’de çığırtkanlara geçit yok"

Çığırtkanlarla etkin bir mücadele yürüttüklerini ve çığırtkanlığın suç olduğunu belirten Alyüz, "Tüm vatandaşlarımızın rahatsız olduğu bu konuda ilerleme sağladık. AŞTİ’de artık çığırtkanlara geçit yok" dedi.

Özellikle tatil dönemlerinde vatandaşlara hırsızlık vak’alarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yaptıklarını da söyleyen Alyüz, artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle zaman zaman yaşanan yığılmalar konusunda vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti. Alyüz, "Yoğunluğu azaltmak için kontrol noktasını ikiye çıkardık. Ancak pik saatlerde bazen yığılmalar yaşanabiliyor. Vatandaşlar bizi hoş görsün çünkü tüm bunlar onların huzuru, güvenliği ve rahat seyahat etmesi için" şeklinde konuştu.

Alınan güvenlik önlemlerinin son derece yerinde olduğunu vurgulayan yolculardan Mehmet Alagöz, "Benim için öncelik güvenliğin sağlanmasıdır. Bu durumdan rahatsız değil ancak memnun olunabilir. Herkesin biraz sabır göstermesi gerekiyor" diyerek üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.