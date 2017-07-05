Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 12:18

AŞTİ personeline yangın eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) personeline, yangınların çıkış nedeni ve bilinçli müdahale yöntemleri konusunda eğitim verdi.

AŞTİ personeline yangın eğitimi

05 Temmuz 2017 12:18


İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü’nde görevli uzman Cihan Kaplan, ilk olarak AŞTİ personeline, “Yangınla Mücadele”, “Yangın anında neler yapılmalı?”, “Yangınların sebepleri”, “Yangın türleri” ve “Yangın söndürme cihazlarının kullanımı” gibi konularda bilgiler verdi.


Yangına ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Kaplan, yangın anında pencerelerin açılmaması gerektiğini ifade etti. “Küçük yangınlarda paniğe kapılmayın” uyarısında bulunan Kaplan, bu tür durumlarda büyük bir battaniye, bir kova su ya da yangın söndürme cihazları ile müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti. Kaplan, vatandaşlardan evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında mutlaka kullanıma hazır yangın söndürme cihazı bulundurmalarını istedi. Kaplan, şu önerilerde bulundu:


“Acil Çağrı Merkezi’ni (110-112) aradığımızda, doğru adres vermenin yanı sıra yardımcı noktaları da (hastanenin veya okulun arkası gibi) belirtmeliyiz. Bu arada evdeki elektriği ve doğalgazı da kapatmayı unutmamalıyız. Yüksek apartmanlarda yangın esnasında inişlerde asla asansörü kullanmamalıyız. Yangın merdivenlerinin kapısı kapalı olmalı ama asla kilitli olmamalı.”


İtfaiye Eğitim Uzmanı Cihan Kaplan daha sonra personele, uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yaptırdı. Alev alan bir tüpün söndürülmesi, yanan bir alana nasıl müdahale edileceği ve yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı gibi konular tatbiki olarak ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!