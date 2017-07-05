İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü’nde görevli uzman Cihan Kaplan, ilk olarak AŞTİ personeline, “Yangınla Mücadele”, “Yangın anında neler yapılmalı?”, “Yangınların sebepleri”, “Yangın türleri” ve “Yangın söndürme cihazlarının kullanımı” gibi konularda bilgiler verdi.

Yangına ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Kaplan, yangın anında pencerelerin açılmaması gerektiğini ifade etti. “Küçük yangınlarda paniğe kapılmayın” uyarısında bulunan Kaplan, bu tür durumlarda büyük bir battaniye, bir kova su ya da yangın söndürme cihazları ile müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti. Kaplan, vatandaşlardan evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında mutlaka kullanıma hazır yangın söndürme cihazı bulundurmalarını istedi. Kaplan, şu önerilerde bulundu:

“Acil Çağrı Merkezi’ni (110-112) aradığımızda, doğru adres vermenin yanı sıra yardımcı noktaları da (hastanenin veya okulun arkası gibi) belirtmeliyiz. Bu arada evdeki elektriği ve doğalgazı da kapatmayı unutmamalıyız. Yüksek apartmanlarda yangın esnasında inişlerde asla asansörü kullanmamalıyız. Yangın merdivenlerinin kapısı kapalı olmalı ama asla kilitli olmamalı.”

İtfaiye Eğitim Uzmanı Cihan Kaplan daha sonra personele, uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yaptırdı. Alev alan bir tüpün söndürülmesi, yanan bir alana nasıl müdahale edileceği ve yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı gibi konular tatbiki olarak ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.