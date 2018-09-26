AŞTİ'de ücretsiz tuvaletler hizmette

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) Büyükşehir Belediyesine ait tuvaletlerin ücretsiz olması yönünde alınan karar kapsamında 5 yeni tuvalet hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi, ücret alan ve mahkeme süreci devam eden 5 tuvalet işletmesinin dışında 5 farklı noktada bulunan tuvaletleri ücretsiz olarak hizmete açtı. Türkiye'nin en büyük ikinci büyük otobüs terminali olan ve her gün yüz binlerce yolcu sirkülasyonun yaşandığı AŞTİ'de seyahat eden yolcuların mağdur olmadan tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tuvalet uyarı levhaları yerleştirdi. Vatandaşların belediyeye ait 5 tuvaleti ücret ödemeden kullanabileceğini belirten yetkililer, “Şu anda AŞTİ'de hizmet veren 5 ücretli ve 5 ücretsiz tuvalet var. Personel ve restoranlara ait tuvaletleri de ücretsiz yaparak, hizmete açtık” dedi.

Ücretsiz tuvaletlerin biri zeminde gelen yolcu bölümünde, ikisi asma katta, ikisi de giden yolcu katında bulunan AŞTİ'de özel işletmelere ait diğer tuvaletlerin mahkeme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tamamı ücretsiz olarak kullanıma açılacak.