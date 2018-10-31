Asyalı büyükelçilerden Başkan Tuna'ya ziyaret

Tayland, Endonezya, Malezya, Bruney, Filipinler, Singapur ve Vietnam büyükelçileri, toplu olarak Başkan Tuna'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkent'in turizm açısından gelişmesini istediklerini belirten Asyalı büyükelçiler, “Türkiye yalnızca İstanbul ve Nevşehir Kapadokya'dan ibaret değil. Ankara'nın da özellikle görülmesi gereken bir şehir olduğunu ülkelerimizde anlatıyoruz. En önemli misyonumuz da Ankara'yı tanıtmak” dediler.

Başkan Tuna, sıcak bir ortamda geçen sohbette konukları ile tek tek ilgilendi. Büyükelçilerin Başkent'in tanıtılmasındaki iyi niyetli çabalarının takdire şayan olduğunu belirterek işbirliği çağrısı yapan Başkan Tuna, “Ülkeler arası diyaloğun geliştirilerek işbirliğinin artırılmasında büyükelçilere büyük görevler düşüyor. Asya ülkeleri ile özellikle toplum ve kültürel açıdan çok yakınız, bu çok önemli. Gönül köprümüz sağlam. Dünyanın içinden geçtiği süreç göz önüne alındığında işbirliği ve iyi ilişkilerin artmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sizler siyasi anlamda gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz zaten. Kardeş ülkeler olarak iletişimimizin iyi olması, işbirliğimizin artması ile bağlarımız daha kuvvetli hale geliyor. Birlikten kuvvet doğar" dedi.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Pham Anh Tuan, Ankara'yı çok sevdiğinin altını çizerek, Başkent'in bazı noktalara yurt dışı direkt havayolu ulaşımının olmamasının Ankara için büyük eksiklik olduğuna dikkat çekti. Başkan Tuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu konudaki çalışmaları yoğunlaştırdığını, kısa bir süre içinde de Ankara'dan Roma'ya seferlerin başlayacağı müjdesini verdi.