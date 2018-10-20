Çankaya Belediyesi Ata Kent Tarım Hobi Evi'nde ilk ders başladı. Birçok vatandaşın katıldığı eğitimin ilk dersi “Yerel tohumun önemi ve sebzelerde doğal bakım” oldu.

Çankaya Belediyesinin Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi'nin ardından vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Ata Mahallesi'nde açtığı Kent Tarım Hobi Evi ilk kursiyerlerini ağırlamaya başladı. Bölge halkının yanı sıra ilçe genelinde birçok vatandaşın katıldığı ilk derste “Yerel tohumun önemi”, “Sebze yetiştirmek için ortam nasıl hazırlanır?” konuları işlendi. Kasım sonunda tamamlanacak ilk dönem eğitimlerinde; “Tohumdan fideye yolculuk”, “Sebze hastalıkları”, Sebzelere doğal bakım”, “Ispanak ve turp nasıl yetişir?”, “Asma budaması”, “Meyve ağaçlarında budama”, “Gül ve çalı grubu budaması” ve “Aşılama” konuları anlatılacak.

Her Perşembe saat 13.00'de başlayan eğitimlerden dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ata Mahallesi, 1057. Cadde No:45 Öveçler adresinde bulunan Ata Kent Tarım Hobi Evi'ndeki sebze yetiştiriciliği eğitimleri için 458 89 00 dahili 2451-2430 numaralı telefonlardan bilgi almak ve kayıt yaptırmak mümkün.