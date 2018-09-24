Ata Mahallesi'ne devasa park

Yenimahalle Belediyesi, Susuz Mahallesi'nden ayrılarak Ata ismini alan mahallede çifte açılış yaptı.

Atapark ve İkinci Bahar Lokali'nin Ata Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulduğu açılışa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yenimahalle'nin en hızlı gelişen mahallesinin Ata Mahallesi olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Bizim hizmet anlayışımızda her mahallemize eşit hizmet vardır. Ata Mahallesi en uzak mahallelerimizden biri olmasına rağmen gelişmeye en müsait bölgemiz biz de alt ve üst yapıyı destekleyerek bu gelişmeye destek olduk. Gözden ıraktı ama gönlümüzde en gözde mahallelerimizden biri” dedi. Yaşar, “Bugün açacağımız 26 bin metrekare parkımızın içerisinde 2 adet tenis kortu, 1 voleybol sahası, 1 beach voleybol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı, 1 fitness alanı, 3 adet süs havuzu, oturma alanları ve koşu yolu bulunuyor.Hemşerilerime hayırlı olsun” diye konuştu.

Ata'da inşaatı tamamlanan kültür merkezinin açılışını Ekim ayı içerisinde yapmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Ata Kültür Merkezi'nin her şeyi tamamlandı. Önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz. Bir de size anaokulu ile kapalı spor kompleksi ve yüzme havuzu sözü veriyorum. En kısa zamanda bu sözümü gerçekleştireceğim” dedi.

Konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte açılış kurdelesini kesen Yaşar, önce parkı gezdi, daha sonra ise İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi'nde oturarak vatandaşlarla sohbet etti.