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23 Haziran 2017 16:50

Atasoy, Abidjan’a ziyaret gerçekleştirdi

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Abidjan’a ziyarette bulundu.

Atasoy, Abidjan’a ziyaret gerçekleştirdi

23 Haziran 2017 16:50


Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin Abidjan Büyükelçiliği organizasyonuyla Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Abidjan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Atasoy, temasları kapsamında Fildişi Sahili Cumhuriyeti İş Kadınları Konseyi Genel Merkezini ziyaret ederek, Konsey Başkanı ve aynı zamanda eski devlet bakanlarından Euphrasie Kouassı Yao ile görüştü.


Fildişi Sahili İş Kadınları Konseyi Başkanı Euphrasie Kouassı Yao, "Öncelikle ülkemize yapmış olduğunuz ziyaretiniz için teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasında ekonomik ticari kültürel ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla sizinle işbirliğine hazırız" dedi.


Atasoy ise, Fildişi Sahili’nde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan görüşmede iki kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin ortak çıkarları doğrultusunda birlikte çalışması konusunda işbirliği kararı alındı.




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