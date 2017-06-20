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20 Haziran 2017 17:00

Atasoy, Fildişi Sahili Maden ve Sanayi Bakanı ile görüştü

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ndeki temaslarına Maden ve Sanayi Bakanı Brou Kassi Jean Claude ile görüşerek devam etti.

Atasoy, Fildişi Sahili Maden ve Sanayi Bakanı ile görüştü

20 Haziran 2017 17:00


Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy; Türkiye ile Fildişi Sahili arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile Fildişi Sahili’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında Maden ve Sanayi Bakanı Brou Kassi Jean Claude ile de görüşerek Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti’nin Maden ve Sanayi yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Nezaket Emine Atasoy, "Türk iş dünyası olarak Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile yakından ilgileniyoruz. Biz Türk yatırımcılar olarak Türkiye ile Fildişi Sahili arasında ilişkilerimize çok önem veriyor ve bu ilişkilerimiz in güçlenmesi için her türlü çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.


Fildişi Sahili Cumhuriyeti Maden ve Sanayi Bakanı Brou Kassı Jean Claude ise kabulde yapmış olduğu konuşmasında Fildişi Sahili’nin maden ve sanayi yatırımları hakkında Nezaket Emine Atasoy’a bilgi verdi. Claude, "Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti olarak sizin Abidjan’a yapmış olduğunuz ziyareti çok önemsiyor ve iki ülke arasında ekonomik ilişkilerimize katkı sağlayacağına inancımız tamdır" dedi.


Nezaket Emine Atasoy, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Başkenti Abidjan’da temaslarına devam ediyor.




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