Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Erzurum Kitap Fuarı’nda

Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar dönemin tanıklarının kaleminden çıkan hatıralar, alanında uzman kişilerce yazılmış araştırma eserler ve başkanlığın gerçekleştirmiş olduğu bilimsel etkinliklerin bildiri kitapları, meraklılarını bekliyor. 400’e yakın bilimsel yayına sahip Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları’na yüzde 50 indirimle sahip olunabilecek.

TÜYAP Erzurum-Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde yazarlarla söyleşilerin ve panellerin olacağı fuar, 13 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.