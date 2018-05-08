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08 Mayıs 2018 14:47

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Erzurum Kitap Fuarı’nda

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları, bugün kapılarını açacak olan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Erzurum Kitap Fuarı’nda

08 Mayıs 2018 14:47


Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar dönemin tanıklarının kaleminden çıkan hatıralar, alanında uzman kişilerce yazılmış araştırma eserler ve başkanlığın gerçekleştirmiş olduğu bilimsel etkinliklerin bildiri kitapları, meraklılarını bekliyor. 400’e yakın bilimsel yayına sahip Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları’na yüzde 50 indirimle sahip olunabilecek.


TÜYAP Erzurum-Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde yazarlarla söyleşilerin ve panellerin olacağı fuar, 13 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.




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