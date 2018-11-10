Atatürk, Gölbaşı'nda anıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Atatürk'ün ölümünün 80. yılında Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından anma töreni düzenlendi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma programına; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, CHP İlçe Başkanı İbrahim Karaca, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saat 09.00'da başlayan 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü anma programı, Atatürk Anıtı Meydanında, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saat 09.5'i gösterdiği zaman siren sesiyle birlikte Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde de İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan anma etkinliği bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni İlknur Özdoğan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Anma programı Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ve zeybek oyun gösterisi ile devam etti.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.