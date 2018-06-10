Atatürk Havalimanı’nda yolcunun valizinden 6,5 kilo kokain çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına eğitimli personeli, son teknoloji tespit cihazları ve narkotik dedektör köpekleriyle göz açtırmıyor. İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanına Güney Amerika’dan gelecek yolcuların uyuşturucu taşıyabileceği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine başlatılan çalışmada belirlenen uçuşlarla gelecek şüpheli yolcular inişlerini müteakip körüklerden itibaren gümrük muhafaza memurlarınca takibe alındı. Bu kapsamda takip edilen Brezilya uçağından inen Brezilya uyruklu A.S.L. isimli şahsın yolcu salonuna geldikten sonra kontrollü olarak bagaj bandına gönderilen valizini almadan elindeki kabin valiziyle çıkışa doğru yöneldiği görüldü. Takibi sürdürülen şüpheli şahıs, gümrük muhafaza personelince “Gümrüğe tabi eşyam yok” anlamına gelen yeşil hattı geçtikten sonra ülkeye girmeden durdurularak valizi x-ray cihazına sevk edildi.

Yapılan tarama sonucunda valizde şüpheli yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine şahıs ve valizi muayene peronlarına alındı ve yapılan aramada valiz içerisinde kıyafetlerin arasına gizlenmiş 6 adet paket bulundu. Açılan paketlerde bulunan beyaz tozdan alınan örnek uyuşturucu test cihazıyla analiz edildiğinde maddeden “kokain hidroklorür” uyarısı alındı.

Yapılan tartım sonucunda ele geçirilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 6,5 kilo kokaine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla el konuldu ve gözaltına alınan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.