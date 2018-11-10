Atatürk Kızılcahamam'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında tüm yurtta olduğu gibi Kızılcahamam'da da düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Cumhuriyet Savcısı Serkan Celbek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Günaydın Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende protokol tarafından çelenkler sunuldu. Saat 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kızılcahamam'da da hayat durdu ve sirenler çalmaya başladı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törenin ardından, anma programı Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program ile devam etti.

Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda; günün anlamını belirten konuşma, video gösterimleri, Atatürk şiirleri, Sabiha'nın gözünden drama gösterisi, öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Programın sonunda çeşitli dallarda yapılan Atatürk konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.