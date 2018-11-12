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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda

TÜYAP tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açtı.

TÜYAP tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açtı.


Fuarda düşünce, sanat, edebiyat, folklor ve bilim başta olmak üzere milli kültürümüzün kaynak eserlerini yayına hazırlayan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları da yer alıyor. Fuarın açılışına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı sergiliğini ziyaret etti. Çok sayıda gazetecinin eşlik ettiği Yerlikaya ve Dursun, kurum çalışanlarıyla sohbet ederek kurum yayınlarını inceledi. Fuar, 18 Kasım tarihine kadar hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaret edilebilecek. Kitapseverler kurum yayınlarını, Salon 2'deki 2603 nolu sergilikten yüzde 50 indirimli olarak satın alabilirler.

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