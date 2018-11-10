Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde Mamak'ta anıldı

yıldönümünde Mamak'ta anıldı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen anma törenine Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Atatürk Kıyafetleri Defilesi” izleyenlerce yoğun ilgi gördü. Atatürk kıyafetlerinin ve geçmişten günümüze 94 parça kıyafetin yer aldığı defile ayakta alkışlandı.

Minnet ve saygıyla anıyoruz

Ebediyete intikalinin 80. yılında Atatürk'ü büyük bir saygı ve özlemle andıklarını belirten Mamak Kaymakamı Polat, “Atatürk'ün bıraktığı bu güzel mirasa her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz” dedi.

Atatürk'ün arkasından kendisi gibi güçlü bir nesil bıraktığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de "Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Atatürk'ün Hayatı” konulu barkovizyon gösterisiyle başlayan program, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiirleri ve türkü performanslarıyla devam etti. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Atatürk ve Vatan Sevgisi' konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreninin ardından sahneye çıkan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği şarkılar büyük alkış aldı.