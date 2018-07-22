Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 15:54

Atatürk’e hakaret eden kadın tutuklandı

Atatürk’e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ.

Atatürk’e hakaret eden kadın tutuklandı

22 Temmuz 2018 15:54

çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İ., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.


Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan Safiye İ.’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Olayın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Safiye İ. ile ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Safiye İ.’nin yakalanması için karar çıkartıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Safiye İ.’yi Çankaya ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı.


Safiye İ., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcı karşısına çıkan kadın, tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Safiye İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Atatürk’e hakaret eden kadın, yoğun güvenlik önlemleri altında eline takılan plastik kelepçe ile adliyeden cezaevine gönderilirken, İHA ekibi tarafından görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç