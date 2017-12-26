Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü

yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 tarihi Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ankara bugünden itibaren Kuvayı Milliye karargah, İstiklal Savaşımıza sevk ve komuta merkezi olmuştur. Daha sonra da milli iradenin temsil edildiği yer, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent’i olma onurunu almıştır” dedi.

Açıklamasında, Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakarlıklarına da dikkat çeken Duruay, “Mensubu olmaktan gurur, ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyet-i Temsiliye ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugünde aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuvayı Milliye şehri, aziz Cumhuriyet’in Başkent’i Ankara’yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektir. Bu tarihi günün 98 yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara’ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.