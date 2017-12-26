Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:06

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümü

26 Aralık 2017 10:06

yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 tarihi Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ankara bugünden itibaren Kuvayı Milliye karargah, İstiklal Savaşımıza sevk ve komuta merkezi olmuştur. Daha sonra da milli iradenin temsil edildiği yer, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent’i olma onurunu almıştır” dedi.


Açıklamasında, Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakarlıklarına da dikkat çeken Duruay, “Mensubu olmaktan gurur, ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyet-i Temsiliye ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugünde aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuvayı Milliye şehri, aziz Cumhuriyet’in Başkent’i Ankara’yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektir. Bu tarihi günün 98 yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara’ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
8
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    11°C
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç