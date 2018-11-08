Atatürk'ün hatıra defteri 6. baskısıyla okuyucuyla buluşuyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün Hatıra Defteri isimli eserin yeni baskısını gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün General rütbesini kazanarak gittiği Doğu Cephesinde 7 Kasım 1916'dan 25 Aralık 1916'ya kadar hemen her gün bir deftere tuttuğu hatıra notlarını içeren eser, Atatürk'ün görevi sırasında edindiği gözlemlerini ve değerlendirmelerini okuyucuya sunuyor.

Atatürk'ün 1916-1917 yılları arasında 16'ncı Kolordu Kumandanı olarak gittiği Silvan, Bitlis, Hazro, Veysel Karni, Duhan, Keltepe, Garzan, Van, Hizan, Kotum, Kelhük, Malabadi, Çapakcur, Diyarbakır, Ergani madeni, Palu, Sekerat, Bahçeköy'ü içine alan bölgedeki görevi esnasında kendi el yazısıyla tuttuğu ve ona yaveri olarak eşlik eden Şükrü Tezer'e teslim ettiği notların basımına yer verilen eser, Atatürk'ün askeri yönünün yanında onun şiir, edebiyat ve felsefeye dair ilgisini de yansıtan değerli notlar içeriyor. Şükrü Tezer'in, kişisel anılarını da ekleyerek oluşturduğu eser, Afet İnan'ın hatırat toplama çalışmalarıyla Türk Tarih Kurumu'na kazandırılmış ve ilk baskısı 1972 yılında yapılan çalışma, aradan geçen sürede 5. baskıya ulaşmıştı. 2018 Kasım'ında 6. baskısı yapılan eser 10-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında, yeni baskısıyla okurlarının karşısına çıkacak.