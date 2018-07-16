yıl dönümü kutlama programı düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin 84.Yıl dönümü için düzenlenen programa, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, CHP İlçe Başkanı Yüksel Altun, CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Jandarma Komutan Vekili Astsubay Uğur Yılmaz, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, günün anlamına binaen bir konuşma yaparak 16 Temmuz, Atatürk’ün Kızılcahamam’a Gelişinin 84. Yılı kutlama törenine hoş geldiniz dedi. Belediye Başkanı Muhittin Güney konuşmasında “84 Yıl önce 16 Temmuz 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’a 2. Türk Dil Kurultayına yapacakları gezi öncesinde Kızılcahamam’ı ziyaret ederek bir gece de ilçemizde konaklamıştır. Bugün burada o günün 84. yılını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Düzenlediğimiz törene hepiniz hoş geldiniz. Daha önceden ilçemizin doğal güzelliklerini bir toplantıda işiten ve ilçemizi görmek isteyen Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan ve beraberindeki heyet ile ilçemizi 16 Temmuz 1934 tarihinde ziyarete geldiler. İlçemizde karşılanan Atatürk’ün heyetinde Prof. Afet İnan, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Antep Milletvekili Ali Nuri Conker, Bilecik Milletvekili İsmail Hakkı, Rize Milletvekili Hasan Cavit ve Ordu Müfettişi Fahrettin Altay Paşa da hazır bulundular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilçemizi ziyaretinde kendisini karşılayan heyete hitaben yaptığı konuşmada ”Bu turistik beldede oteller yapılmalıydı. Kaplıca suyundan daha modern tarzda istifade edilebilirdi. Ormanların bakımı ve yenilerinin yetiştirilme gayretleri bu yerlere büyük imkânlar sağlardı.” diyerek yapılacak çalışmalarla Kızılcahamam’ın çok gelişebileceğini ifade etmiştir” dedi.

Atatürk’ün ikram edilen suyu içerek "Kızılcahamamlılar, bu su altın gibi" ifadesini kullandığını hatırlatan Güney, “Atatürk suyumuzun farklılığını belirtmiştir. Yine Atatürk konuşmasında "Bu cennet yurt köşesinde mutlusunuz" sözünü söylemiştir. O günden bugüne gelinen noktada görüyoruz ki, bugün Türkiye’nin doğa ve termal cenneti yeşil Kızılcahamam olarak her yerde tanıtımını gururla yaptığımız ilçemiz, Atatürk’ün o gün söylediği sözlerin de yansıması ile arabaların sığmadığı, termal özellikleri ve doğal güzellikleri ile dünyaya nam salmış, Başkent Ankara’nın da adeta gözbebeği olmuştur. Kızılcahamam, için daha yazılacak çok şey olduğu gibi yapılacak ta çok şey olduğuna inanıyorum. Bugün gelinen noktanın daha da yukarılara çekilmesi için bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarıda asla sınır yoktur. Kızılcahamam için daha çok şeyler başarmaya, daha çok şeyler yapılmasına her zaman ihtiyaç vardır. Yöneticilerinden esnafına ve tüm halkımız bunun bilincinde bir şekilde Kızılcahamamamızı daha da yüksek noktalara getirmek için çalışmalarımıza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, şunları kaydetti:

“Şükürler olsun ki Allah, birçok güzelliği ilçemize nasip etmiş, Termal suları, tarihi yerleri, muhteşem doğası ile hayranlıkla takip edilen bir ilçe olarak inşallah misafirlerimizi ağırlamaya ve bu güzel ilçede yaşıyor olmanın ayrıcalığı ile hayatımıza devam edeceğiz. Ve her zaman Atatürk’ün de dediği gibi bu cennet yurt köşesinde daha da mutlu olacağız. Bizler böyle bir ilçede yaşamaktan ve bu ilçenin hizmetkarı olma şerefine nail olmaktan dolayı Yüce Allah’ımıza ne kadar şükretsek azdır. Termal Ve Doğa Cenneti Yeşil Kızılcahamam sloganıyla bizler de ilçemize yapacağımız hizmetler ile Bu Cennet Yurt Köşesi Kızılcahamam’a layık olmaya çalışacağımızdan şüpheniz olmasın diyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

Kaymakam Mehmet Yıldız ise konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İlçemize gelişinin 84. Yıl dönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.