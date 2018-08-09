Atı aracın arkasına bağlayıp sürükleyen şahıs yakalandı

Gözaltına alınan sürücü, “At araca binmeyerek huysuzluk yapıyordu, bu yüzden aracın arkasına bağladım. Kötü niyetim yoktu, düşük hızla gidiyordum” dedi.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mühye köyü civarında 5 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, arkasına bağladığı midilli cinsi bir atı metrelerce sürükledi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan video büyük tepki gördü. Bunun üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atı kamyonetin arkasına bağlayıp çeken sürücünün İ.K. ve ona yaya olarak yardım eden kişinin de Y.U. olduğunu tespit etti. Evlerine düzenlenen operasyonla İ.K. ve U.Y. gözaltına alınırken, eziyet gören atın gerekli sağlık kontrolleri veteriner hekimleri tarafından yapıldı. Gözaltına alınan İ.K.’nin sorgusunda, “At araca binmeyerek huysuzluk yapıyordu, bu yüzden aracın arkasına bağladım. Kötü niyetim yoktu. Düşük hızla gidiyordum” dediği ortaya çıktı.