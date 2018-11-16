Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yongalık: "Türkiye'de 3 bin şirket konkordato talep ediyor"

Dr. Aynur Yongalık, "Son rakamlara bakıldığında konkordato talep eden şirket sayısının 3 binleri bulduğundan bahsediliyor. Türkiye genelinde 3 binin üzerinde olduğundan söz ediliyor. Sayılar bu şekilde olunca mutlaka alacaklıların ve borçluların menfaatlerinin karşılıklı olarak korunması bakımından konkordato komiserliğinin de çok iyi ve ehil kişilerce yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (ATÜSEM) "konkordato komiserliği eğitimi" başladı. İHA muhabirine eğitimler ve konkordato ile ilgili bilgiler veren Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık, "konkordato" kelimesinin telaffuzunun zorluğuna değinerek, "Konkordato, özel iflas sözleşmesi olarak adlandırılmış Latince bir terimdir. Bu nedenle konkordato yerine özel iflas sözleşmesini kullanmamız daha doğru olabilir" dedi.

Prof. Dr. Yongalık, konkordatonun mali durumu bozulmuş ve alacaklarını ödemekte zorlanan borçluların, özellikle de ödeme niyeti olan dürüst borçluların başvurabileceği bir icra yöntemi olduğunu belirtti. İflas erteleme müessesesinin OHAL ile birlikte askıya alınması ve daha sonrasında da tamamen kaldırılması noktasında borçluların konkordato dışında bir yolu olmadığını aktaran Yongalık, "Konkordato ile birlikte karşılıklı olarak bir konkordato komiserinin eşliğinde borçların yeniden yapılandırılması sağlanıyor. Bu bir vade öteleme biçiminde olabileceği gibi alacakların borçların bir kısmından vazgeçmesi gibi de karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu.

"Konkordato komiserliğinin ehil kişilerce yürütülmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Yongalık, üniversitede ticaret hukuku ve icra iflas hukuku derslerinde konkordatoya özgü kavramların yer aldığını, dolayısıyla öğrencilerin bu müessese ile tanıştığını belirtti. ATÜSEM bünyesinde Hukuk Fakültesi işbirliğinde verilmeye başlanan konkordato komiserliği eğitimine değinen Yongalık, "Arabuluculuk ve bilirkişilik eğitimlerimizi zaten uzun süredir veriyorduk. Bu eğitimi verirken diğer eğitim veren kurumlar ve meslek birlikleri dışında özellikle konkordato komiserliğine ilişkin yönetmelikteki hükümleri de dikkate alarak eğitimcilerimizin az 3 kişiden oluşmasına önem verdik. Bunlardan bir tanesi muhasebe alanında yeminli mali müşavirlik belgesine sahip olacak, diğeri ticaret hukukçusu, bir diğeri de usul hukukçusu eğitmenimiz olacak. Her yönüyle konkordato eğitimini vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Komiserlerde aranan özellikler ve eğitimin teknik boyutu hakkında bilgi veren Yongalık, herhangi bir eğitim alma veya sonrasında sertifika alma zorunluluğu olmadığını kaydetti. Yongalık, "Şuanda ihtiyari olarak gidiyor ama eğer şirketlerin özellikle son rakamlara bakıldığında konkordato talep eden şirket sayısının 3 binleri bulduğundan bahsediliyor. Türkiye genelinde 3 binin üzerinde olduğundan söz ediliyor. sayılar bu şekilde olunca mutlaka alacaklıların ve borçluların menfaatlerinin karşılıklı olarak korunması bakımından konkordato komiserliğinin de çok iyi ve ehil kişilerce yürütülmesi gerekiyor. Zaman içinde belki bu eğitimin zorunlu hale getirilmesi de düşünülebilir. Günümüzde komiserlik yapabilecek bireylerin Türk vatandaşı olması, tam ehliyetli olması ve 5 yıllık bir meslek tecrübesi olması gerekmektedir. Ayırca daha önceden iflas etmemiş olması ve yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olması gibi birinci dereceden yakınlarına da bazı hükümler de yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Konkordato komiserlerinin ticaret mahkemelerince belirlendiğini dile getiren Yongalık, komiserlerin öncelikli olarak şirketin durumunu tespit etmeye yönelik çalışmalar ve alacaklılarla toplantılar yaptığını söyledi. Yongalık, "Konkordato komiseri adeta borçlu ve alacaklı arasında objektif bir biçimde köprü vazifesi görüyor. Durumun bu müessese ile hem borçluları hem de alacaklıları tatmin eden bir süreç olarak sonuçlandırılması gerekir. Bu kapsamda komiserlerin alanında yeterli, uzman kişilerden oluşması, bu sürecin olumlu etkilerinin görülmesinde etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konkordato komiserliği eğitimi almak isteyenler, Kızılay Akay'da bulunan ATÜSEM'e müracaat edebiliyor.