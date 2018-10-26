Atılım Üniversitesi ile Medicana International Ankara Hastanesinden işbirliği

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Medicana International Ankara Hastanesi arasında Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik afiliasyon protokolü imzalandı. İmzalanan protokole ilişkin konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, "Atılım Üniversitesi, önümüzdeki yıl 2019 yılında Tıp Fakültesinin kapılarını açacak ve ilk öğrencilerini alacak. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Tabii Tıp Fakültesi eğitimi sadece sınıf eğitiminden oluşmuyor. Aynı zamanda bir de pratik eğitim var, uygulamalı eğitim var. Öğrencilerin son üç yıllarında pratik eğitim yapmaları gerekiyor bir eğitim ve uygulama hastanesinde" dedi.

Üçtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atılım Üniversites'nin geçmişinde bir sağlık birikimi olmadığı için bu konuda özellikle uygulama ve hastane konusunda deneyimli bir kuruluşla işbirliğini yapmayı tercih etti ve Medicana Hastanesinin Ankara şubesi ile bir afiliasyon anlaşması imzalıyoruz bugün. Öğrencilerimiz ilk üç yıllık eğitimlerini üniversitesi kampüsümüzde alacaklar. Daha sonra dördüncü sınıftan itibaren uygulamalı eğitimlerini ve internlük sürelerini ise Medicana Hastanesinde geçirecekler. Medicana, Türkiye'nin en önde gelen özel sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Çok geniş deneyime sahipler, çok geniş birikime sahipler. İnanıyoruz ki bu birliktelik bugün ilk imzasını atacağımız bu anlaşma, hem bizim için, hem hastanemiz için hem de özellikle gelecekteki öğrencilerimiz için çok başarılı sonuçlar getirecek."

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise, "Ankara'da 22 senelik üniversite deneyimi olan Atılım Üniversitesi ile Ankara'da 10. senesini kutlayan Medicana International Ankara Hastanesinin güzel bir amaçla bir araya gelmesini kutluyoruz bugün. Bugün bu iki deneyimi bir araya getirerek hem vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin en kalitelisini sunabilmek ve beraberinde eğitim hizmetlerinin devam edebileceği bir yapıya ev sahipliği yapabilmek adına Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medicana International Ankara Hastanesinin afiliasyon protokolünü imzalamak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

"Bu protokolün hem öğrencilerimiz hem hastalarımız için ciddi avantajlarını hep birlikte yaşayacağız" diyen Sarıyıldız, "Kalitenin ön planda tutulduğu, eğitimden ve tıbbi ilkelerden kesinlikle taviz verilmediği ve güler yüzlü hizmetin iletildiği hastanecilik anlayışımızla sonuna kadar devam edeceğimiz güzel bir yol olmasını, iyi bir yolculuk olmasını temenni ediyoruz. Bu afiliasyon protokolünde sevgili Ankaralılara, Ankara'nın güzide üniversitesi, 22 senelik Atılım Üniversitesi ve 10. senesini kutlayan Medicana International Ankara Hastanesi olarak hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

İmza törenine Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın yanı sıra, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet Üyesi ve Hukuk Müşaviri Zerlin Zaim, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Medicana International Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt katıldı.

Afiliasyon protokolü ile Atılım Üniversitesinin kuracağı Tıp Fakültesinin araştırma ve uygulama hastanesi Medicana International Ankara Hastanesi olacak. Protokol ile klinik dönemlere geçen tıp fakültesi öğrencileri, yani 4, 5 ve 6. sınıftaki öğrenciler, eğitimlerinin büyük bir kısmını Medicana International Ankara Hastanesinde sürdürecek. Bu şekilde klinik becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, buradaki hocalarından çağdaş ve bilimsel tıp pratiğinin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim alacak.