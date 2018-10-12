Atılım Üniversitesi Rektörü Üçtuğ: "Sanayi 4.0'ın ortaya koyduğu tüm unsurlar lojistik sektörünü birinci dereceden etkileyecek"

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, "Söz konusu sanayi, üretim ve lojistik olduğu zaman bilişim çok önemli hale geliyor. Bugün sanayi 4.0'ın ortaya koyduğu tüm unsurlar lojistik sektörünü birinci dereceden etkileyecek. Bu yüzden gençlerin meslek tercihi olarak lojistiği ciddi olarak düşünmeleri gerektiğini söyleyebilirim" dedi.

Lojistik firmaları, yük taşıyıcıları, kargo firmaları, karayolu, demiryolu, hava ve denizyolu yolu taşımacılığı yapan firmalar, liman işletmecileri ve diğer sektör temsilcilerini bir araya getiren Ankara Lojistik Zirvesi başladı. Kahramankazan'da bulunan Ankara Lojistik Üssü'nde gerçekleşen zirvede birçok önemli isim de yer aldı. Sektör temsilcileri yeni servis ve hizmetlerini tanıma, iş bağlantıları yapma, taşımacılık modları ve sektördeki yatırımları değerlendirme fırsatı buldu. Etkinliğin önemli destekçilerinden biri olan Atılım Üniversitesi de fuarda açtığı stant, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle zirvede yer aldı. Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, zirvenin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış töreninin ardından İHA'ya değerlendirmelerde bulunan Üçtuğ, lojistiğin Türkiye için önemli hizmet sektörlerinden biri olduğunu ve turizmden sonra ikinci büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Üçtuğ, sektörün Türkiye ve Ankara için önemli olduğunun altını çizerek, çok yoğun bir katılım gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin bulunduğu stratejik konumu ve kendi üretimi açısından lojistiğin önemini dile getiren Üçtuğ, "Lojistik büyük ölçüde üretim sektörüne bağlı, hem hammadde temini hem de üretilen malların yurt dışına ihracatı açısından. Söz konusu sanayi, üretim ve lojistik olduğu zaman bilişim çok önemli hale geliyor. Bugün sanayi 4.0'ın ortaya koyduğu tüm unsurlar lojistik sektörünü birinci dereceden etkileyecek. Artık insanların çok daha az yer aldığı robotların, makinelerin, 'nesnelerin interneti diyoruz' bunların devreye girdiği bir sistem söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Her sektörde olduğu gibi bu alanda da eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Üçtuğ, üniversitede Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün uzun yıllardır olduğunu ve 150 öğrenci olduğunu belirterek, "İki yıl önce yüksek lisans programını başlattık, çok ciddi rağbet var. Öğrencilerimiz Ankara Lojistik Üssü ile çok ciddi iletişim içerisindeler, stajlarının bir kısmını burada yapıyorlar. Çok yakın bir zamanda ortak eğitim programı başlattık. Bu programın amacı öğrencilerin bir dönem boyunca üniversiteden tümüyle ayrılıp, ilgili sektörde çalışmalarını sağlıyor. Bu konuda da lojistik sektörü firmalarıyla işbirliği içerisinde girme çabalarımız devam ediyor. Lojistik çok bilinmiyor, üniversiteyi seçme noktasındaki gençler noktasında ne olduğu çok da anlaşılamıyor. Bu etkinlikler kamuoyu oluşturmada önemli rol oynayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere çağrıda bulunan Üçtuğ, "En az İngilizce bilen mezunlara ihtiyacımız var. Bu yüzden gençlerin meslek tercihi olarak lojistiği ciddi olarak düşünmeleri gerektiğini söyleyebilirim" mesajını verdi.

"Sıkıntılı süreçte topyekün motivasyonu yakaladık"

Ankara Lojistik Üssü Başkanı Erhan Gündüz de zirveyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Gündüz, Ankara Lojistik Üssü ile rekabeti artırabilmeyi, uluslararası işbirliğini sağlayabilmeyi hedeflediklerini kaydetti. Sektörün tanıtımını yapabilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Gündüz, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, bu süreçte olabildiğince moralimizin yüksek olduğunu, sahada olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Zirve ile topkeyün bu motivasyonu yakaladık, bu anlamda çok mutluyum" diye konuştu.

Gündüz, üssün kuruluşundan bu yana Atılım Üniversitesiyle bir işbirliği içerisinde olduğunu dile getirerek, gençlerle olmaktan, konuşmaktan keyif aldıklarını söyledi. Gündüz, "Atılım Üniversitesine teşekkür ediyoruz. Nevzat hocam ve ekibiyle senede iki tane konferans yapıyoruz" dedi.

"Ankara Lojistik Üssü'nde simülasyon programları yapan tek bölümüz"

Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Nevzat Saygılıoğlu da, zirvenin ilk defa bir fuarla birlikte düzenlenmesinin ve yoğun katılım olmasının önemine dikkat çekerek, "En iyi yatırım kriz dönemlerinde yapılan yatırımdır" Japon atasözünü anımsattı. Atılım Üniversitesi olarak 10 yıldır lojistik ile iç içe olduklarını ifade eden Saygılıoğlu, "Böyle bir etkinlikte üniversitemizin de düzenleyici bir rol almasından memnuniyet duyuyorum. Aslında lojistik sektörü yaşamın bir parçası. Hizmet ihracatının da önemli bir unsuru. Turizm Türkiye'nin dumansız bacası ama turizmden sonra ikinci sırada deniz girdisi sağlayan sektör lojistik sektörü. Taşımacılıkta, depolamada, gümrükte, yurt dışındaki firmalarımızda gerçekten ciddi bir yeri var lojistiğin. Atılım Üniversitesi olarak Ankara'da bulunmamız, Ankara'nın lojistikteki yeriyle çok ilintili. Yukarıdan aşağıya, kuzeyden güneye, doğudan batıya bir kavşak noktasında olması, demiryolu ve karayolu taşımacılığında rol alması açısından Ankara önemli. Biz de bu rolde üniversite olarak rol almak istiyoruz" dedi.

Teoriği geliştiren unsurun pratik olduğunu aktaran Saygılıoğlu, "Lojistik pratiği ile lojistik gelişiyor, dolayısıyla işin sahasında olmaya ihtiyaç var. Öğrencilerimizin, hocalarımızın işin sahasında bulunması gerekiyor. Biz Ankara Atılım Üniversitesi olarak bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz. Ankara Lojistik Üssü'nde simülasyon programları yapan tek bölümüz" bilgisini verdi.

"Sektör çok ciddi bir dönüşüm içerisinde"

İlk yıl için oldukça yoğun bir katılım olmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ise, lojistik firmalarının 5-10 yıl içerisinde geleneksel şirketler olmaktan daha çok birer teknoloji ve yazılım şirketleri haline geleceğini aktararak, "Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber yeni meslekler de ortaya çıkacak. Artık bir drone operatöründen bahsedeceğiz, siber güvenlik uzmanından bahsedeceğiz belki de ışınlama operatöründen de bahsedeceğiz. Dolayısıyla sektör çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Eğitim olmazsa olmaz, bizler de mesleki eğitimler veriyoruz, üniversitelerle sürekli beraberiz. Bir de rahmetli Ahmet Kartal'ın adına UTİKAD başarı ödülü veriyoruz. Bu sene de Atılım Üniversitesinin Sivil Havacılık Bölümünün mezunlarından birincisine Ahmet Kartal Başarı Ödülü'nü vereceğiz" dedi.

Zirvenin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Turguttopbaş, Dr. Öğretim Üyesi Hande Emin Benli, Araştırma Görevlisi Dilara Baran, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sanayici ve iş adamları da katıldı.