Atılım Üniversitesi Rektörü Üçtuğ: "Üniversitemiz lojistik firmalarıyla yoğun bir işbirliği içinde olacak"

-"Ankara Lojistik Zirvesi"ni destekleyen Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, "Bilişim teknolojilerindeki gelişimin diğer birçok sektöre göre lojistik sektöründe çok daha yoğun olduğunu görmekteyiz. Bu manada üniversitemizde başlattığımız Co-Op Projesi sayesinde özellikle lojistik firmalarıyla bundan böyle daha yoğun bir işbirliği içinde olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk uluslararası lojistik üssü olması nedeniyle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli lojistik üsleri arasında yer alan Kahramankazan'daki Ankara Lojistik Üssü, “Ankara Lojistik Zirvesi”ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede düzenlenen fuar ile birçok lojistik firması, yük taşıyıcıları, kargo firmaları, karayolu, demiryolu, hava ve denizyolu yolu taşımacılığı yapan firmalar, liman işletmecileri ve diğer sektör temsilcileri bir araya geldi. Sektör temsilcileri yeni servis ve hizmetlerini tanıma, iş bağlantıları yapma, taşımacılık modları ve sektördeki yatırımları değerlendirme fırsatı buldu. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, bir ülkenin sahip olduğu lojistik hizmetinin kalitesinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin önemli bir unsuru olduğunu dile getirdi. Bu manada lojistik sektörünün Türkiye'de ve dünyada hızla ilerleme kaybettiğini belirten Üçtuğ, "Ankara Lojistik Üssü bulunduğu konum ve sahip olduğu kapasite ile odak noktası konumundadır. Bu doğrultuda Lojistik Zirvesi; lojistik firmalarının, nakliyecilerin, liman işletmelerinin ve lojistik işletmelerinde taraf olan tüm partnerlerin bir araya geldiği bir etkinlik olmuştur. Bu konferansta geleceğin lojistiğinde kamu ve özel sektör işbirliği, dış ticaretin önündeki engel ve çözümler ele alınacaktır. İkinci günü ise dördüncü sanayi devriminin lojistik sektöründeki etkilerinin ele alınması amaçlanmış ve geleceğin lojistiği 4.0 başlığı seçilmiştir" diye konuştu.

Devletin, iş dünyasının ve üniversitelerin lojistiğin önemi ve geleceğini kavramış durumda olduğunu değerlendiren Üçtuğ, hükümetin 5 yıllık kalkınma planlarında ve bakanlıkların stratejik planlarında lojistiğin ayrı ve özel bir yeri olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği projesinin tamamlandığını ve Ulaştırma Ana Planı'nın onaylandığını anımsatan Üçtuğ, "Son 10 yılda gerçekleştirilen ve devam etmekte olan kamu ve özel sektör altyapı yatırımları, Türkiye'de sunulan lojistik hizmetlerini hem önemli ölçüde iyileştirilmiş hem de çeşitlenmesi sağlamıştır. Türkiye ayrıca lojistik merkezi ve köyleri kurma kararı vererek bir bölümünü tamamlamıştır. Bu merkez ve köylerde sunulacak farklı taşımacılık yöntemlerinin nakliye maliyetlerini düşürmesi amaçlanmıştır" ifadelerinde bulundu.

"Endüstri 4.0'daki teknolojiler, lojistik sektöründe de karşımıza çıkacak"

Üçtuğ, başta dış ticaret olmak üzere çok çeşitli alanlarda benimsenen ve kullanılan lojistik yaklaşımın vazgeçilmezlerinden birinin de bilişim teknolojileri olduğunun altını çizdi. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeniliklerin takip edilebilmesinin en önemli kriterlerden biri olduğunu kaydeden Üçtuğ, şu şekilde devam etti:

"Bilişim teknolojilerinden yararlanma oranı her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmede en önemli etken küresel ticaretteki entegrasyon ve eşya trafiğinin hızlanmasıdır. Ürün çeşitliliği ve ticaret hacminin büyümesi eşya takibini zorlaştırmaktadır. Eşyanın hangi tarihte nerede, ne zaman olduğunun tam anında izlenebilmesi ancak lojistik bilgi sistemleri ile mümkündür. Akıllı telefonların ve mobil hizmetlerini hızla yaygınlaştığı günümüzde her geçen gün artan elektronik ticaret faaliyetleri de özellikle lojistik faaliyetlerin müşteriler için ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bilişim teknolojilerindeki gelişimin diğer birçok sektöre göre lojistik sektöründe çok daha yoğun olduğunu görmekteyiz. Ürünlerinin hammaddesinin temininden üretimine ve depolanmasından teslimine kadar olan bütün işlemlerde bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri de Endüstri 4.0 olarak adlandırılan, sanayide makinelerin insan gücü olmaksızın teknolojiyi kullanarak üretim süreçlerini yönetmesi devrimidir. 'Nesnelerin interneti' kavramı ile anılan bu ileri düzeyde gelişmiş yapı neredeyse üretim gerçekleştiren bir fabrikanın kendi kendini yönetebilmesine kadar uzanmıştır. 4. Sanayi Devriminin lojistik süreçlerinde de etkisi görülmektedir. Yeni teknolojileri kullanan makineler, insansız hava araçları, yeni taşıtlar altyapı ve enerji kaynakları, taşımacılığı, dolayısıyla lojistik süreçleri etkileyecektir. Endüstri 4.0 da dijital dönüşümü tetikleyen teknolojiler, lojistik sektöründe de karşımıza sıklıkla çıkacaktır. Bulut bilişimi, büyük veri, 3D baskı, akıllı robotlar, dronlar, nesnelerin interneti, mobil uygulamalar ve siber güvenliği kullanan lojistik firmaları sadece dijital dönüşümü tamamlamış olmayacaklar aynı zamanda Endüstri 4.0'a da uyum sağlamış olacaklardır" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz lojistik firmalarıyla yoğun bir işbirliği içinde olacak"

Atılım Üniversitesinin sektöre yönelik faaliyetlerine de değinen Üçtuğ, öncelikle katılımcıları Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Altan Özkil'in öğrencileriyle düzenleyeceği "Lojistikte Ciddi Oyunlar" adlı etkinliğe davet etti. İşletme Fakültesi bünyesinde bulunan ve İngilizce dilinde eğitim veren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nün toplam 8 öğretim elemanı ve 168 öğrencisiyle, bu etkinlik ve çabaların içinde sürekli yer aldığını aktaran Üçtuğ, "Bu vesileyle öğrencilerimizin simülasyon programlarını yürüttüğümüz ve zaman zaman geziler düzenlediğimiz Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada 2 yıl önce başlattığımız yüksek lisans programına ağırlıklı olarak lojistik sektörü firmalarının, uzman ve üst düzey etkilerinin çok büyük rağbet gösterdiğini belirtmek istiyoruz. Ankara'da bulunmamız ve Bölüm Başkanımızın bürokrasiden ve özel sektörden gelmesi dolayısıyla bu kesimlerle işbirliğini sürekli kılmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde başlattığımız Co-Op Projesi sayesinde özellikle lojistik firmalarıyla bundan böyle daha yoğun bir işbirliği içinde olacağımızı düşünüyoruz. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüzün geçen yıl Macaristan'a götürdüğü 17 öğrencimizin sponsorluğunu üstlenen Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul'a ve bu yıl da önümüzdeki hafta İtayla ve Slovenya'ya gidecek 18 öğrencimizin sponsorluğunu üstlenen UND Başkanı Çetin Nuhoğlu'na en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Elbette bu yılki fuar etkinliğimizde bize stant veren Ankara Lojistik Üssü yönetimine de Erhan Gündüz'ün şahsında şükranlarımızı unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Üçtuğ, Ankara Lojistik Zirvesi'nin başarıyla geçmesini temenni etti. 11-13 Ekim tarihleri arasında sürecek olan zirvenin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Turguttopbaş, Dr. Öğretim Üyesi Hande Emin Benli, Araştırma Görevlisi Dilara Baran, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sanayici ve iş adamları da katıldı. Konuşmaların ardından davetliler Zirve'de yer alan fuar alanını gezdi.