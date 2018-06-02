Atılım Üniversitesinden öğrencilere YKS deneme sınavı

ÖSYM tarafından yapılacak gerçek sınav ile birebir aynı özellikleri taşıyan deneme sınavında yaklaşık 600 öğrenci ter döktü.

Kaliteli öğretim kadrosuyla alanında öncü üniversitelerden olan Atılım Üniversitesi, üniversiteye adım atacak lise son sınıf öğrencilerini unutmadı. Yaklaşık 10 yıldır üniversite sınavına girecek öğrenciler için deneme sınavı yapan üniversite, bu yıl da yaklaşık 600 öğrenciye deneme sınavı yaptı. Ankara’daki özel bir okulda öğrenim gören liselileri konuk eden üniversite, bu sınav ile öğrencilerin sınav pratiğini arttırmayı ve sınav stresini yenmelerini amaçlıyor.

"Atılım Üniversitesi ailesi olarak başarılar diliyoruz"

Atılım Üniversitesinde Tanıtım Uzmanı olan Emre Cihan, üniversitenin yaklaşık 10 yıldır Ankara’da bulunan birçok kurum için deneme sınavı etkinliği gerçekleştirdiğini belirterek, binlerce öğrencinin bu sınavlara katıldığını söyledi. Öğrencilerin gerçek sınav öncesi bu tür sınavlarla motive edildiğini dile getiren Cihan, "Yaklaşan sınav öncesi yine öğrencileri ağırlıyoruz, deneme sınavına girdiler. İnşallah burada sınava girmeleri onları daha motive eder ve gerçek sınav için onlara bir şans getirir. Atılım Üniversitesi ailesi olarak onlara başarılar diliyoruz. Umarız istedikleri üniversiteleri ve bölümleri kazanırlar" diye konuştu.

Hemşirelik bölümü bu yıl açılıyor

Üniversiteye girecek öğrencileri ve ailelerini sonuçların açıklanmasının hemen ardından yapılacak olan tercih tanıtım günlerine davet eden Cihan, "Hem meslekleri daha yakından tanımaları adına akademisyenlerimizle görüşebilirler hem de bizler onlara Atılım Üniversitesini genel olarak tanıtabiliriz. Yaklaşık 40 bölümümüz var. Bu sene itibariyle hemşirelik bölümümüzü de açıp ilk defa öğrenci alacağız. Toplamda 6 fakültemiz var, bunlarla birlikte başarılı bir şekilde eğitim veriyoruz. Öğrenci arkadaşlar da hangi fakülteleri düşünüyorsa tercih ve tanıtım günlerinde misafirimiz olup detaylı bilgiler alabilirler" şeklinde konuştu.

Sınava katılan özel okulda öğretim görevlisi Cenan Akbulut ise 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak YKS’nın provasını yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin üzerlerindeki endişelerini, kaygılarını kaldırmak için gerçek sınav provası yapıyoruz. Atılım Üniversitesi, bize kapılarını açtı ve bizi çok güzel karşıladılar. Atılım Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz. Kampüs hayatı bambaşka bir hayat. Öğrenciler Atılım Üniversitesinde bu kampüs hayatını da görmüş oldular.

"Atılım Üniversitesinin desteğiyle sınavın provası yapıldı"

Sınavın ÖSYM’nin yaptığı gerçek sınav ile aynı formatta olduğunu ifade eden Akbulut, öğrencilere 120 sorunun yöneltileceğini, bu sorular için de 135 dakika verileceğini kaydetti. Akbulut, sınava girecek öğrencilere uygulanan güvenlik tedbirlerinin tamamını da uyguladıklarını aktardı. Bu tür desteklerin öğrencilerin sınav streslerini atmaları noktasında önemli olduğuna dikkat çeken Akbulut, Atılım Üniversitesinin desteğiyle öğrencilerin gerçek sınavın provasını yaptıklarını söyledi.