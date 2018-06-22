1985 yılında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya’nın katılımı ile başlatılan A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programına Türkiye 1988 yılında katıldı. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet uçak tedarik edilmesi planlandı. Bu kapsamda Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının altıncısı, üs personeli ve ailelerin katıldığı törenle envantere girdi.

A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce havayolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal edilebilecek. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıktı. A400M, sahip olduğu birçok yeni kabiliyetle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın her yerinde harekat yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlıyor.