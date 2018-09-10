ATM hırsızlarına polisten suçüstü

Ankara'da bankamatiklerden hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenmeyen 3 şahıs, gece saatlerinde, Aydınlıkevler Mahallesi Celal Esat Arseven Caddesi üzerinde bulunan bankamatiklerden hırsızlık yapmaya çalışırken, bir esnaf tarafından fark edildi. Esnafın ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Aydınlıkevler Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızlardan birini, ATM'nin arkasını açmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı

Ekipler çevre güvenliği alarak, derinleştirdiği arama çalışmalarında, gözlemcilik yapan bir şahısla birlikte olay yerinden kaçmak için çalışır vaziyette otomobilin içerisinde bekleyen bir kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıstan biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.