ATM'ye iğne deliği kadar gizli kamera yerleştirdiler

Ankara'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, suçüstü yakalandı. ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için iğne deliği büyüklüğünde gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanmaları, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent'teki bir banka ATM'sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İğne deliği kadar kamera yerleştirdiler

ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Öte yandan kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirtildi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelilerin yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı öğrenildi.

ATM farelerinin suçüstü yakalanma anları kamerada

Ayrıca, Ankara'da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.