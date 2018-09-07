ATO Ankara’nın turizm potansiyelini tanıtmak için çalışıyor

Binlerce yıllık tarihe tanıklık eden, medeniyetler birikimi merkezi olan şehrimiz, kültür, yöresel değerler ve gastronomi alanında alternatiflerin bulunduğu güzide bir yer. Bugün emekleme aşamasında olan Ankara turizmi, çalışmalarımızla rüştünü tüm dünyaya ispatlayacak” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı ve Süleyman Ekinci ile birlikte Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya’nın davetlisi olarak Polatlı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi alan Baran ve beraberindeki heyet, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ile birlikte Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği Duatepe ile Frig Kralı Midas’ın Tümülüsü ve Gordion Müzesi’ni gezdi. Polatlı Ticaret Odası’nı da ziyaret eden Baran ve beraberindeki heyet, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, aynı zamanda Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı da olan Polatlı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Ünal ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, ATO Başkanı Gürsel Baran’a davetlerine icabet etmeleri nedeniyle teşekkür ederek, “Sayın Baran’ın yoğun programına rağmen bizi kırmayarak davetimize icabet etmesi bizleri çok sevindirdi” dedi.

ATO Başkanı Baran da, Polatlı’ya davet edilmekten ve gerçekleştirdikleri ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Polatlımız tarih ve kültürün harmanlandığı bir ilçemiz. Duatepe’yi gezerken milli mücadelemizin kaderine etki eden 81 şehidimizin ismini görünce duygulandık. Gordion’daki binlerce yılın mirası tümülüsleri gezerken çok etkilendik. Bu tarih ve kültür mirası, İtalya, Fransa ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa bin kişiyle birlikte geziyor olurduk. Bu eserler çok kıymetli eserler. Hem koruyalım hem de dünyaya açalım. Ankara’mız Polatlı başta olmak üzere ilçeleriyle birlikte hem iç hem de dış turizm için cazip bir merkez durumunda. Binlerce yıllık tarihe tanıklık eden, medeniyetler birikimi merkezi olan şehrimiz, kültür, yöresel değerler ve gastronomi alanında alternatiflerin bulunduğu güzide bir yer. Bugün emekleme aşamasında olan Ankara turizmi, çalışmalarımızla rüştünü tüm dünyaya ispatlayacak. ATO olarak biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Başkan Ulvi Sakarya’dan Polatlı Ticaret Odası’nın çalışmaları ile kadın girişimciliğini geliştirmek için başlattıkları “Anadolu Bacıları Güçleniyor” projesi hakkında bilgi alan Baran, tüm çalışmalarında Polatlı Ticaret Odası’nın yanında olduklarını ve Polatlı’nın tanıtımı başta olmak üzere çeşitli projelerle de bir araya gelebileceklerini kaydetti.