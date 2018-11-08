ATO Başkanı Baran, 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin “daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji” stratejisini desteklediklerini belirterek, “Özel sektör olarak devletimizin enerji alanındaki çalışmalarına destek vermek, özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı artırmak durumundayız” dedi.

Ankara Congresium'da 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı başladı. Enerji sektörünün yurt içi ve yurt dışındaki önemli temsilcilerini bir araya getiren kongrenin açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na Kongre Onursal Başkanı Sıfatıyla katılan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran konuşmasında, Türkiye'nin enerji kaynaklarına en yakın ülke olması nedeniyle stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi. Bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle enerji arz güvenliğinin uluslararası gündemin en üst sıralarına taşındığını vurgulayan Baran, "Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi de artırıyor. Türkiye, ‘daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji' stratejisi doğrultusunda, yerli kömür, rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepeti içerisindeki payını artırmaya çalışıyor. Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında milli kaynaklarımızı önceleyen bu yaklaşımı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Baran, “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığımızın azaltılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarımızın tamamını harekete geçirmemiz ve enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Baran, yenilenebilir enerji yatırımlarının istihdamı artıracağını da sözlerine ekledi.

Fuarın açılışına TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, Meclis Üyeleri Abdulbekir Yılmaz ve İsmail Kulak ile enerji sektörünün temsilcileri katıldı.