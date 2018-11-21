ATO Başkanı Baran: “6 ayda 802 konuyu ilgililerine çözüm önerileriyle birlikte aktardık”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği üye ziyaretlerini Kızılay'da sürdürdü. Cadde üstü ve pasaj içindeki firmaları tek tek ziyaret ederek, işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden Baran, ziyareti sırasında ATO'nun üyelere ve Ankara'nın gelişimine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Reel sektörün nabzını çarşı pazarda tutmak için sık sık üye ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Baran, üyelerin sektörel sorunlarını dinledi. ATO yönetimi olarak 157 bin üyenin ekonomik gelişmeler karşısındaki durumunu sektörel anketlerden tespit ettiklerini bildiren Baran, bu anketlerin üyelere yönelik çalışmalarda yol gösterici olduğun kaydetti.

Baran, ATO'nun komite ve meclis üyelerinin çalışmalarıyla da yine sektörlerin sorunlarını belirleyip çözüm üretilmesi yönünde adım attıklarını bildirdi. ATO'nun Meslek Komitelerinin 67 ayrı başlık altında sektörlerin sorunlarını görüşmek üzere 6 ayda 496 toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Baran, “Komite ve meclis üyelerimiz toplantılar yaparak sektörel sorunlarını masaya yatırdılar. Bu toplantılardan çıkan 802 konuyla ilgili de yönetim olarak biz çalışma yaptık. Her bir konuyla ilgili tespit, sorun ve çözüm önerilerini ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşa ilettik” dedi.

Kamuyla birlikte çözüm getirmekten memnunuz

Hükümetin de reel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini en iyi reel sektörün bileceğinden hareket ederek, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin pozitif yaklaşım sergilediğine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Ekonomideki durgunluktan etkilenen beyaz eşya, mobilya, konut ve otomotiv sektörlerinin desteklenmesi taleplerimiz karşılık buldu, SGK prim borçlarına taksit talebimiz karşılık buldu, konkordatonun bir şirketi kurtarırken başka şirketleri zor durumda bıraktığını anlattık yeni bir düzenleme için harekete geçildi, ihracat destekleri dedik hemen adım atıldı, kooperatifleşmenin önemine işaret ettik bu konuda harekete geçildi. Tüm bu gelişmeler bizim çalışmalarımızı daha da moralle yapmamıza yol açıyor. Reel sektöre yönelik bu yaklaşım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve tüm bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerimizin sorunlarını ilgili mercilere aktarmaya ve çözüm üretilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Baran, ATO olarak istişareye önem verdiklerini ve Ankara'nın gelişimi için de hem ATO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı hem de Ankara Odalar Borsalar Müşterek Toplantısı yaparak ortak akıl oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'nin son dönemde ekonomik saldırılara uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını hatırlatan Baran, "Hükümetimiz, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yönetmelikle, SGK Prim Borçlarının taksitlendirilmesiyle KDV, ÖTV indirimleriyle ve diğer önlemleri hayatı geçirerek reel sektörün sırtındaki yükü hafifletmek istiyor. Asıl önemli nokta ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemiz” şeklinde konuştu.

ATO Başkanı Baran'a üye ziyaretinde ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İlik, Nuh Acar, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, ATO Meclis Üyeleri Abdülbekir Yılmaz, İbrahim Ayhan, Mert Ünyazıcı ve Süleyman Cici eşlik etti.