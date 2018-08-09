AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Revizyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Milletvekili Aydın, Türkiye’nin ve iş dünyasının pek çok badire atlattığını belirterek, “Yatırım yapmanın çok değerli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bugünlerde ülkesine, devletine güvenen Türk iş dünyasını tebrik etmek lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dış güçlerin ekonomik oyunlarının üstesinden geleceğini vurgulayan Aydın, “Söz konusu vatanımız olduğunda el birliğiyle mücadeleyi sürdürürüz” dedi.

Türkiye’nin iş makinaları pazarında Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 8’inci sırada yer aldığını söyleyen ATO Başkanı Baran ise “Ülkemizin iş makinaları sektöründeki pazar payını ve rekabet gücünü daha yukarı taşımak için yüksek teknolojiyi esas alan bir yapıyı devreye sokmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ankara’nın da sektörde söz sahibi olduğunu vurgulayan Baran, Türkiye genelinde iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 40’ının Ankara’da bulunduğunu ifade etti. Ankara’dan 100’ün üzerinde ülkeye sektör ürünlerinin ihraç edildiğini dile getiren Baran, en önemli ihracat pazarlarının Romanya, Tunus, Irak, İran, İngiltere, İtalya, Almanya ve Cezayir olduğunu kaydetti.

Tesisten ATO üyeleri de yararlanacak

Baran, ”Ankara olarak iş ve iş makinaları sektöründe ileri bir durumdayız. Bu merkez, ilimizde çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Burada verilecek hizmetten bizim üyelerimiz de yararlanacak” şeklinde konuştu. Baran, merkezde yapılacak yenileştirme işlemleri sayesinde yedek parça sarfiyatının asgari düzeye ineceğini ve yüzde 40 oranında döviz tasarrufu sağlanacağını sözlerine ekledi.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Özdebir ise “İş makinası çalıştığı andan itibaren para kazandırır, durduğu anda masraf kapısıdır. İş makinalarının en verimli şekilde bakım onarımının yapılacağı bir merkez kurulması beni mutlu etti” dedi.