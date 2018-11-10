ATO Başkanı Baran, Ankara Valisi Şahin'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Valiliğinde gerçekleşen ziyarette ATO Başkanı Baran, İstanbul Valiliğinde gösterdiği başarılı çalışmalar üzerine Vali Şahin'in Ankara'ya atanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu yönetimine gösterdiği özenin bir özeti olduğunu belirterek, Şahin'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ankara Ticaret Odası çalışmaları hakkında Vali Şahin'e bilgi veren Baran, kamu yönetiminin merkezi olan Ankara'nın son dönemde yaşanan gelişmelerle ticaret ve sanayinin, özellikle savunma sanayinin Başkenti olduğunu anlattı. ATO'nun üyelerine yönelik çalışmaları hakkında ise Baran, "Üyemizin ticaretinin artması için yaptığımız çalışmalar şehrimize, şehrimiz için yaptığımız çalışmalar üyelerimize fayda sağlıyor. Ankara'nın sadece ticaretinin gelişmesi değil, döviz kazandırıcı faaliyet olan turizminin de gelişmesine yönelik faaliyet yürütüyoruz. Akyurt'taki fuar alanı bittiğinde Ankara'nın ticari hayatına büyük değer katacak" dedi.

ATO Meslek Komiteleri'nin 67 ayrı sektörü temsil eden üyelerden oluştuğunu belirten Baran, her üyenin komitesinde sektörünün gelişimine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Baran, komitelerin sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler hazırladığını belirterek, Vali Şahin'e bu değerlendirmelerin yer aldığı bir dosya sundu. Dosyada, 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi, 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi ile 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ile 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyelerinin sektörlerinde yaşadığı sorunlar ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri yer aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de, Ankara Ticaret Odası heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında özel sektörün önemini ve özel sektör dinamizminin kamu yönetimindeki etkisini ifade etti.

Ziyarette ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, ATO Meclis Üyeleri Muhammet Sarıtaş, Ceyhan Gündüz, Üner Karabıyık, Raşit Mandıroğlu ve Akın Dinçer eşlik etti.