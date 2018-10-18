ATO Başkanı Baran: "ATO'daki İŞKUR Hizmet Noktası'yla destek veriyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "ATO'da hayata geçirdiğimiz İŞKUR Hizmet Noktası ile destek vermeye devam ediyoruz. Ben Ankara Ticaret Odasının istihdam seferberliğine elinden gelen katkıyı bundan sonra da sağlayacağına olan sözü burada hepinizin huzurunda vermek isterim" dedi.

İŞKUR, Ankara'da 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, işverenler ve iş arayanları buluşturuyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile gerçekleştirilen fuarın açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstihdamın sadece Türkiye için değil dünya için de en önemli problemlerinden biri olduğunu ifade eden Baran, geçen yıl başlatılan istihdam seferberliğine ATO olarak katkı verdiklerini belirtti. Bu kapsamda ATO'da İŞKUR Hizmet Noktası oluşturulduğunu aktaran Baran, burada işçilere destek verildiğini paylaştı. Ankara Valisi Ercan Topaca öncülüğünde ATO'da üyeleri bilgilendirme amaçlı bir toplantı düzenlendiğini söyleyen Baran, "Ben Ankara Ticaret Odasının istihdam seferberliğine elinden gelen katkıyı bundan sonra da sağlayacağına olan sözü burada hepinizin huzurunda vermek isterim" şeklinde konuştu.

"Fuarda yaklaşık 160 firma yer alıyor"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise çağın en önemli sorunlarının başında evrensel bir sorun olan işsizliğin geldiğini dile getirdi. Topaca, "İşsizlik gittikçe ağırlığını daha çok hissettiğimiz bir sorun olarak devletimizin, toplumumuzun adeta bütün dünyanın önünde duran bir sorun. En çok talep ile karşılaştığımız konu iş talepleridir ve bu talepleri karşılamakta da maalesef yetersiz kalıyoruz. Bu anlamda İŞKUR bizim için bir sığınak. Oraya iş arayanları, iş talebi yapanları gönderiyoruz, onlar işverenlerle iş arayanları buluşturmak suretiyle bizim sorunumuzu, ülkemizin sorununu hafifletmeye çalışıyor. Bu anlamda tabii birçok projeler uygulanıyor, gençlerimiz, çocuklarımız eğitiliyor, girişimcilik kurslarına katılıyor. Bugün bu gibi düzenlediğimiz istihdam ve kariyer günleriyle de işverenlerle gençlerimizi bir araya getirmek suretiyle onları adeta anlaştırıyoruz, tanıştırıyoruz. Bu fuarı valilik yaptığım bütün illerde önemsedim, hepsine katıldım ve gördüm ki gençlerimizle iş adamlarını buluşturmak, onların gelecekteki iş hayatındaki başarısını ve iş sahibi olmasını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bugün bu fuarımızda da yaklaşık 160 tane firma, gençlerimizle buluşmak üzere burada stant açtılar. İnşallah birçok gencimiz henüz okulda okurken, ileride çalışacağı firmaları tanıma, onların çalışma şartlarını görme, sahiplerini tanıma ve iletişim kurma imkanı sağlayacaktır" diye konuştu.

İşçiler işverenlerle bir araya geliyor

Programda Bakan Selçuk'un yanı sıra İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı. Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasının destek verdiği etkinlikte çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açtı. İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütecek. Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.