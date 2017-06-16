ATO Başkanı Baran, Başkan Ak’ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı ziyaret etti. Başkan Ak’ın makam odasında gerçekleşen görüşmede ATO Başkanı Baran, Keçiören’in her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, “Çalışmalarınızı takip ediyoruz. Keçiören’e ciddi yatırımlarınız ve emekleriniz var. Mesire alanlarınız vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor, aileleri ile birlikte piknik yapabiliyorlar. Gümüşdere Ihlamur Vadisi projeniz de Keçiören’e ayrı bir renk kattı” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ak ise, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kartaltepe Kent Ormanı ve mesire alanı ile Bağlum mesire alanlarımızda Keçiörenliler pikniklerini yapıp, aileleri ile beraber güzel vakit geçirebiliyorlar” diye konuştu. Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesi tamamlandığında durgun hale getirilecek olan Çubuk Çayı’nda gondol ve motorlu kayıklarla gezinti yapılabileceğini anlatan Başkan Ak, “Venedik’in bir benzerini Ankara halkının ayağına getireceğiz. Projenin iç turizme de önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Proje kapsamında diktiğimiz ıhlamur ağaçlarının oluşturacağı hava koridorları sayesinde kentin mikro kliması da düzenlenecek. İnsanları metropol yaşamından uzaklaştırarak, mavi ve yeşilin birçok tonunun yanı sıra ıhlamur ağaçlarıyla karşılaştıracak Ihlamur Vadisi, Ankara’nın sembol yerlerinden birisi haline gelecek” ifadelerini kullandı.