ATO Başkanı Baran, Başkan Fethi Yaşar’ı ziyaret etti

ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindekiler Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yenimahalle’ye yaptığı yatırımlardan söz eden Fethi Yaşar, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve yakınlarına hizmet veren Zübeyde Hanım Konukevi’nin kuruluş macerasını anlattı.

“Hastanenin bahçesinde yatanlar içime dert olurdu”

Ticaret hayatıma Yenimahalle’de başladığını söyleyen Yaşar, “O dönem Onkoloji Hastanesi’nde hasta yakınlarının hastane bahçesinde, çimlerde ve banklarda uyuduğunu görürdüm. Perişan bir halde hem hastalarının iyileşmesini bekliyorlardı hem de yatacak yerleri yoktu. Bu benim o kadar çok içime dert olurdu ki onları her gördüğümde içim acırdı. Belediye Başkanı olduğumda onları hiçbir zaman unutmadım. Bu sebeple belediye olarak hastane yakınında 5 yıldızlı bir konuk evi yaptık. Adını da Zübeyde Hanım Konuk Evi koyduk. Şimdi Türkiye’nin her tarafından kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınları orada kalabiliyor. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Temiz yataklarda yatıyorlar, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği veriyoruz. Onlara moral bulsunlar diye eğlenceler düzenliyoruz. Servislerle hastaneye götürüyoruz. Bizlere dua ediyorlar, mektuplar yazıyorlar. İşte bu bana yeter” dedi.

“Esnaf sizden çok memnun”

Yaşar’ı örnek hizmetlerinden dolayı tebrik eden Baran ise, “Aslından tüm belediye başkanlarının yapması gereken budur, doğru olan budur. Sizi tebrik ediyorum. Ziyaretten büyük keyif aldım. En büyük avantajınız ticaretten geliyor olmanız. Onun için başarılısınız. Esnaf sizden çok memnun” diye konuştu.

Ziyaret sonunda konuklarına başkanlık girişinde sergilenen dev yatırımların maketlerini gösteren Yaşar, “Belediyeyi 157 milyon borçla devraldım. Şimdi ne devlet kurumlarına, ne iş yaptığı taşeron şirketlere, ne de personeline tek kuruş borcu, gecikmiş ödemesi yok. Ben ticaretten gelen biri olarak kendi paramı harcar gibi bütçemizi planlı kullanıyorum. Burada da yaptıklarımız ortada” diye konuştu.

Maketleri dikkatli bir şekilde inceleyen Baran, ziyaretin anısına Yaşar’a Ankara keçisi tiftiğinden yapılan bir atkı da hediye etti.