ATO Başkanı Baran, çikolata fabrikasını ziyaret etti

Fabrikayı gezerek bilgi alan Baran, bayram için çikolata alacak vatandaşlara ’yerli’ marka tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı öncesinde, ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Doğanalp Yusuf Çiftçi’nin sahibi olduğu Bella Çikolata’nın OSTİM’deki fabrikasını ziyaret etti. Çikolata üretimi hakkında bilgi alan Baran, Türkiye’nin yıllık 237 bin ton çikolata üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, pazarın büyüklüğünün 6 milyar TL’ye yaklaştığını söyledi. Çikolatanın bayramlarda ve özel günlerde ziyarette hediye ve ikram olarak tüketildiğini kaydeden Baran, "Ülkemizde dünyanın en iyi çikolata markalarını aratmayacak kalitede üretim yapılıyor" dedi.

"Milletçe ağzımızın tadı için yerli ve milli üretim yapmalıyız"

ATO Başkanı olarak yerli ve milli üretimi desteklemek için üye ziyaretleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Baran, “Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılarla zaten çok farkında olduğumuz yerli ve milli üretimin önemini bir kat daha iyi anladık. Bizim otomobilden çikolataya kadar her alanda üretmeye ihtiyacımız var. Milletçe ağzımızın tadı için yerli ve milli üretim yapmalıyız" diye konuştu.

ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Doğanalp Yusuf Çiftçi ise Bella Çikolata’nın 100 yılı bulan bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Üretimi, büyük ölçüde yerli makinelerle gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiftçi, aylık 400 ton olan üretim kapasitesini gelecek yıl bin tona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Endüstriyel çikolata üretiminde İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek üretici firma olduklarını belirten Çiftçi, Türkiye genelinde 47’si sabit 50’si gezici olmak üzere 97 bayileri bulunduğunu, ulusal ve yerel market zincirlerine doğrudan ve dolayı ürün satışı yaptıklarını dile getirdi. Çiftçi, kuruyemiş ve baharat grubunda da yıllık 2 bin ton ürünü kavurup paketleyerek pazara sunduklarını söyledi.

Çikolata fabrikası ziyaretinde ATO Başkanı Baran’a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci ve Edip Balcı, ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Üyeleri Hamza Daşdan ve Serkan Öz, Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç, Meclis Üyeleri Abdulbekir Yılmaz, Ayşe Nilay Çelik ve Evren Sarıçiçek eşlik etti.