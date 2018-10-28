ATO Başkanı Baran: "Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Tarihi sayısız başarılarla dolu olan aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulan cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan ve cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır" dedi.

Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Tarihi sayısız başarılarla dolu olan aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulan cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan ve Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır” dedi.

Baran mesajında, "Cumhuriyetin ilanı, şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz ihaneti karşısında şanlı bir direniş sergileyen aziz milletimiz, milli iradeye ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağını bir kez daha göstermiştir. Türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi ve güçlü demokrasisi ile dünyanın yükselen güçleri arasında saygın bir yere sahiptir. Türkiye Cumhuriyetinin 95. kuruluş yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanları olan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.