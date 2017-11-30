ATO olarak yürüttüğümüz BİLMEK Projesi, personeli hem işverenin ihtiyacı olduğu alanlarda eğitme, hem kariyer planı çizmesini sağlama, hem yeterliliklerini ölçme hem de iş sahibi yapma konusunda bütüncül bir yaklaşımı içeriyor” dedi.

Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK-Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi) Projesi’nin kapanış toplantısı Ankara Ticaret Odasında (ATO) yapıldı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, göreve geldikleri günden beri yönetim olarak birçok büyük proje yaptıklarını, bu projelerin yanı sıra eğitim konusunu çok önemsediklerini belirtti. “Ankara’nın En’leri Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi işsizlik rakamlarının çift haneli rakamlarda olduğunu hatırlatan Baran, “Kendi firmamdan örnek vermem gerekirse birçok elemana ihtiyacım var ve eleman bulamıyorum. İlanlar veriyoruz, ilanlardan istediğimiz neticeyi elde edemiyoruz. Bir yanda ciddi bir işsizlik var, bir tarafta da işçi arayan birçok şirket var. Doğru iş ile doğru elemanı bir araya getirdiğimizde belki işsizlik rakamımız hiç kimsenin öngörmeyeceği rakamlara düşecek. ATO olarak yürüttüğümüz BİLMEK Projesi personeli hem işverenin ihtiyacı olduğu alanlarda eğitme, hem kariyer planı çizmesini sağlama, hem yeterliliklerini ölçme hem de iş sahibi yapma konusunda bütüncül bir yaklaşımı içeriyor” dedi.

Her yıl en az 1 milyon kişiye iş üretilmesi gerektiği vurgusu yapan Baran, “ATO Akademi olarak bu anlamda da çalışmalarımız oluyor. Farklı eğitim ve iş alanları üretmek zorundayız” diye konuştu.

Baran, ayrıca doğru zeminde bir araya gelindiğinde ülke için yapılacak her şeyi yapmaya, ülke istihdamına katkı sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisinin nitelikli iş gücü olduğunu belirtti. Kurum olarak ülke ekonomisine, sanayisine destek verdiklerini aktaran Ceylan, “Örgün eğitim ya da yaygın eğitim süreçlerinde nitelikli eleman kazandırmak için kişilere mesleki bilginin yanında mesleki becerinin de kazandırılması gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tam da bu amaçla kurulan bir kurum” diye konuştu.

“ATO ile işbirliğimiz devam edecek”

ATO Akademi’nin kurulmasından dolayı ATO Başkanı Gürsel Baran’ı tebrik eden Ceylan, ATO ile işbirliklerinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Hem halihazırda meslek standardı hazırlanmış mesleklerde hem de diğer mesleklerde ATO’nun sınav ve belgelendirme merkezi olması, Uluslar arası akreditasyona sahip olması, ölçme ve değerlendirme merkezi olması, kendi üyeleri bünyesinde çalışan kişilerin de mesleki bilgilerini ölçüp değerlendirmesi açısından önem arz ediyor. ATO bu anlamda da çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacak. En kısa sürede ATO sınav belgelendirme kuruluşu olacak.”

Avrupa Birliği Delegasyon Program Yöneticisi Tsvetana Stoycheva ise, gelecek dönem hedeflerini kurumların güçlendirilmesi ve eğitim ile iş piyasası arasındaki ilişkinin pekiştirilmesi olarak açıkladı. AB olarak mesleki eğitim alanında yürütülen çalışmalarda uzun zamandan beri Türkiye’ye destek verdiklerini belirten Stoycheva, şu ana kadar bu alandaki projeler için 20 milyon euroyu aşkın bir destek sağladıklarını söyledi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu uzmanları da katıldı.