ATO Başkanı Baran, Orta Vadeli Programı değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi programının Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, “Dengelenme, disiplin ve değişimi içeren 3D'li dönemle birlikte Türkiye üretim ekonomisine dönüşecek” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı değerlendirdi. Baran, “yeni ekonomi programı" olarak adlandırılan 2019-2021 dönemini içeren programın Türkiye'nin döviz merkezli ekonomik kuşatma operasyonunu bertaraf etmenin yanı sıra, dengelenme, toparlanma ve sıçrama için yürütülecek çalışmaları içerdiğini kaydetti. Enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel göstergelere ilişkin hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu belirten Baran, “Üretim odaklı bir büyümenin hedeflenmesi ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelinmesi Türkiye'nin insan kaynağı başta olmak üzere sahip olduğu tüm değerlerin doğru kullanımı ve bağımsızlığı açısından önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni ekonomi programında Kamu Maliyesi Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağının yer aldığını hatırlatan Baran, kamu maliyesinin disiplin altına alınmasıyla 76 milyar TL'lik tasarruf sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Baran, “Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bu dönemde ülke olarak yeni bir başarı hikayesine ihtiyacımız var. Üretimi odağına alan Türkiye hem büyüme ivmesini artıracak, hem dış ticaret hem de cari açığına kökten çözüm üretebilecektir. Bu ivmeye kamu maliyesinin yeniden yapılandırılmasıyla elde edilecek tasarruf eklenince Türkiye'nin yeni ekonomi programıyla önemli bir dönüşüm sürecini tamamlayabileceği gözüküyor. Ekonomimizin zorluklarını sağ salim aşacağımıza inanıyorum” dedi.