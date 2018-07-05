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05 Temmuz 2018 14:39

ATO Başkanı Baran, sel mağduru üyeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde yaşanan yoğun yağışlar sonucu su baskınından zarar gören Sıhhiye bölgesindeki ATO üyelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

ATO Başkanı Baran, sel mağduru üyeleri ziyaret etti

05 Temmuz 2018 14:39


Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Durmuş Ecevit Ankışhan, Meclis Üyesi Erkin Delikanlı ve Komite Üyesi Ramazan Hakan Karadeniz ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir ile birlikte Sıhhiye Sağlık Mahallesi’nde medikal ürün satışı alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 ATO üyesi firmayı ziyaret etti. Baran, yoğun yağışlar sonrasında oluşan su baskınlarında iş yerleri ve depoları hasar gören ATO üyelerinden bilgi aldı. ATO üyelerinin metro çalışmasından dolayı kanalizasyon hattının önünün kesilmesinin, yoğun yağışlarda Esat ve diğer yönlerden gelen sel sularının birikmesine yol açtığını anlatması üzerine Baran, firmalardan uğradıkları zararı raporlamalarını istedi.


Bölgede ticaret yapan ATO üyelerinin yaralarının geçici olarak sarılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Baran, altyapı başta olmak üzere sorunların çözümü için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yer alacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Ankara Büyükşehir Belediyesine konuyu aktaracaklarını ifade etti.




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