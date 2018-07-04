ATO Başkanı Baran: "Sigortacılık sektörü büyümeye müsait"

Ülkemizde üç araçtan sadece birisi sigortalı. Sigortalı konut oranı yüzde 35. Zorunlu deprem sigortasında bile oranımız yüzde 45’lerde. Sağlık sigortalı sayımız yaklaşık 2 milyon. Sigortacılık sektörü gelişmeye açık bir alan” dedi.

ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) iş birliğiyle düzenlediği “Sigortacılık Sektöründeki Yeni Gelişmeler” konulu toplantı, ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, sigortacılık sektörünün hem bir tasarruf aracı olarak hem de sunduğu sigorta teminatıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Baran, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan sigortacılık sektörünün, dünyada gelecek vadeden sektörler arasında öne çıktığını bildirdi. Türkiye’de sigortanın öneminin deprem, sel, yangın gibi olaylardan sonra gündeme geldiğini kaydeden Baran, “Sigortanın faydalarının topluma anlatılarak, sigorta bilincinin geliştirilmesine yönelik birtakım faaliyetlerin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Sektör 5 kat büyüdü"

Türkiye’de sigortacılık sektörünün 2004-2014 yılları arasında yaklaşık beş kat büyüdüğüne işaret eden Baran, “Söz konusu büyüme ivmesi, Türkiye’nin sigorta alanında ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde üç araçtan sadece birisi sigortalı. Sigortalı konut oranı yüzde 35. Zorunlu deprem sigortasında bile oranımız yüzde 45’lerde. Sağlık sigortalı sayımız yaklaşık 2 milyon. Ülkemiz, genç nüfusu ve bu nüfusa karşın düşük sigortalılık oranı nedeniyle cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Bu nedenle sigortacılık sektörü, yerli sermayenin yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor” diye konuştu.

"16 bin sigorta acentesi KOBİ kapsamına alındı"

Baran, sektörün sorunlarını çözmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretleri sırasında sigorta acentelerinin KOBİ statüsüne alınarak KOSGEB desteklerinden faydalanması konusunu çözüme kavuşturduklarını hatırlattı. Baran, ATO’nun girişimi üzerine sigorta acenteleri ve aracılarının “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Listesi”ne dahil edildiğini ve Türkiye genelinde 16 bin sigorta acentesinin KOBİ kapsamına alındığını kaydetti.

Meslek komitelerinin sektörel sorunlara vakıf olmasının önemine dikkat çeken Baran, “Komitelerimiz sektörlerinin sorunlarını tespit edip bize iletirlerse çözmek adına elimizden gelen her ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

“Dönem, iş yapma dönemi"

ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel, konuşmasında, sigortacılık mesleğinin hak ettiği yere gelmesi için bazı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi olarak seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını söyleyen Yücel, “Aynı ilkelere sahip bir ekip iş başında. Kısır tartışmalardan, polemiklerden uzak duracağız ve işimize bakacağız. Dönem kavga etme değil iş yapma dönemi” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı da olan Yücel, devletin yönetim şemasının yeniden çizilmesinin sigortacılık mesleği açısından bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi ise sektörün bağımsız bir kurula ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bu kurulun kurulması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Büyükçelebi, 5684 sayılı Sigortacılık Yasası’nın eksiklikler içerdiğini, acente tanımının yeniden yapılması gerektiğini kaydetti. Acentelerin gelirlerinin çok düştüğüne dikkati çeken Büyükçelebi, son iki yılda gelir kaybının yüzde 50-60’lara ulaştığını vurguladı. Büyükçelebi, acente gelirlerini artıracaklarını, nitelikli personel sorununu çözeceklerini ve sektörde dijitalleşmeyi sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel, günün anısına ATO Başkanı Baran’a bir plaket sundu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanmış bir sigorta poliçesi hediye etti.